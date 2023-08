/VIDEOROZHOVOR a FOTOGALERIE/ Černým koněm, žolíkem nadcházejícího 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín bude vítěz posledního domácího závodu Dominik Stříteský. „Forma je dobrá, úspěch z Bohemia Rally nás potěšil, ale Barumka je jiná, o dost těžší soutěž! Čeká nás delší formát, navíc zde bude mnohem větší, evropská konkurence plná střelců,“ očekává kelčský závodník a pilot Škody Fabie R5, jenž s navigátorem Jiřím Hovorkou věří opět v úspěch.

Dominik Stříteský před startem 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín. | Video: Břenek Martin

„Dojet v top pět by byl malý zázrak, cílem je skončit mezi desítkou nejlepších. Protože nám jde především o body do českého šampionátu, musíme se soustředit hlavně na dojetí do cíle. To je priorita,“ potvrdil 23letý soutěžák Dominik Stříteský, aktuálně druhý muž českého šampionátu, jenž na svém voze poveze číslo 20.

Jak moc vám pomohlo vítězství na Bohemce a skalp Kopeckého?

Dost. (úsměv) Pořád je to ale sezona nahoru – dolů. Po posledním výsledku to není úplně k zahození. Rychlost už máme, dokážeme se přiblížit nejlepším, což je uklidňující. Ale že bych měl v boji o konečnou druhou příčku vyhráno, tak to rozhodně ne. Zůstáváme všichni pevně nohama na zemi, s pokorou se jdeme prát o další co nejlepší umístění!

Šampion Kopecký: Když nevyhraju, nebudu smutný. Ale chci opět uspět!

Odpočinul jste si dostatečně během letní přestávky?

V rámci možností. Byla hodně aktivní a i pracovní. Ale pár dnů jsem u moře v Itálii strávil. Nyní ale je vše v plných obrátkách. Kromě mé přípravy na další náročný podnik jsme chystali na soutěž veteránů dva bavoráky – pro Jaroslava Vančíka a Jiřího Hanáka.

Jak se vám líbí letošní tratě?

Nové úseky jsou vítaná změna, zkušenosti se na nich mažou, nikdo je nezná. Každopádně celkově se mi skladba letošního ročníku líbí, je pestrá a pořád je to klasická Barumka. Osobně se nejvíce těším na Semetín – má vše, co závod nabízí – rychlé, úzké a rozbité úseky.

Je nějaký úsek, který vzbuzuje respekt?

Pro všechny asi Kateřinice, jsou nové. Tradičně náročný bude Troják, ani Pindula se nesmí podcenit!

Sjela se na Barumku nejsilnější konkurence ve vaší kariéře?

Podobně kvalitní byla při mém startu v Římě. Popravdě na Barumce dlouho nebyla taková. Uvidíme, jak se zahraniční jezdci, hvězdy, popasují s místními nástrahami, bude to jistě zajímavý závod. Už se těším!

Smolař Erik Cais: Z minulých ročníků si beru jen to dobré

Automobiloví závodníci přesto zahraničním pilotům v boji o prvenství moc nevěří. Právem?

Je pravdou, že na Barumce si jich v minulosti hodně vylámalo zuby, zdejší závod a podmínky jsou velmi specifické. Do Zlína však nedojeli jen střelci, ale zkušení mazáci, kteří pojedou hlavou a budou čekat, až se my mladí vyházíme. (smích)

Na Bohemce jste odčaroval kouzlo Honzy Kopeckého. Má ve vašich očích šanci na obhajobu?

Rozhodně! Jedna vlaštovka jaro nedělá. Pořád má ze startovního pole asi nejvíce zkušeností, v závodním autě dlouho seděl skoro denně, má sjeté závody křížem krážem. Nebyl mistrem světa náhodou, i přese všechno pořád platí za největšího favorita letošního ročníku.

Jak se vám líbí tropická předpověď?

Vůbec mi nevadí, naopak, lepší než déšť. I na Bohemce bylo vedro! Důležité je dodržovat pitný režim, navíc teplé počasí vždy prověří kondici. A na té pracuji celý rok. (úsměv)

Adam Březík jde zlomit smůlu na Barumce s novým vozem a sponzorem