Kdy jste začínal s cyklistikou?

V patnácti letech v roce 1980. Cyklistika pro mě vždycky byla životní vášeň a jasná sportovní volba.

Jak se vyvíjela Vaše cyklistická kariéra?

Ne úplně ideálně, jak bych si představoval. Od dvaceti let jsem větší úsilí věnoval práci a na tréninky nebylo tolik času, kolik jsem potřeboval.

Jakých největších úspěchů jste dosáhl?

Bylo to na okresní a krajské úrovni. Ale to už je dávno.

Jaké jsou Vaše momentální funkce kolem závodní cyklistiky?

Oficiálně žádné. Ale cyklistiku se snažím podporovat na všech úrovních. Jednak je to moje práce a hlavně zábava. A tato kombinace je mojí ideální náplní života.

Jakou formou se v současném období aktivně cyklistice věnujete?

Podle časových možností se i v tomto pozdním podzimním období zúčastňuji pravidelných sobotních a nedělních klubových tréninků a najíždím potřebné kilometry. Minimálně jejich začátků, než se tempo nad moje síly zrychlí (úsměv). Navíc se v hlavní sezoně snažím dvakrát až třikrát týdně vyjet na nějakou vyjížďku. Na každé najedu zhruba 100 kilometrů.

Kolik najezdíte ročně a měsíčně tréninkových kilometrů?

Ročně je to zhruba 7000 kilometrů. Kolik je to za měsíc, tak to nedokážu říct. To je kvůli práci a časovým možnostem nepravidelné.

Která jsou Vaše oblíbená místa pro trénink?

Rád jezdím směrem na Hulín a Kroměříž. Často také využívám cyklostezky, protože provoz na silnicích je čím dál horší a spousta řidičů je neohleduplných. Ovšem na cyklostezkách to někdy bývá podobné. Dalšími oblíbenými místy jsou kopce Tesák a Troják.

Také v letošní sezoně jste v silničním Slezském poháru reprezentoval zlínskou formaci FORCE KCK Cykloteam. Jaké jste měl ambice?

Hlavně uspět v soutěži družstev. V ní obhájit prvenství z předcházejících ročníků. To se nám také podařilo. Osobní ambice jsem neměl žádné. Pro mě je ambicí postavit se na start nějakého závodu, odstartovat ho a úspěšně ho dokončit (úsměv).

Jaké jsou Vaše největší úspěchy kolem cyklistiky?

Otázkou je, co je to úspěch? Já za úspěch považuji, že se mi před 30 lety podařilo založit firmu, která má stabilní postavení na českém trhu. A to, že má jméno i v zahraničí. Máme 60 zaměstnanců s minimální fluktuací. Někteří se mnou spolupracují víc jak 15 let. A to mě velmi těší. Další mojí metou je, že naše výrobky letos ,,byly vidět“ v Tour de France.

Téměř 30 let se pohybujete kolem týmu FORCE KCK Cykloteam Zlín. Jaký je vlastně historie tohoto klubu?

V 90. letech se změnou tehdejšího systému skončila TJ Gottwaldov. Postupně vznikl tým FORCE KCK Cykloteam Zlín. Dneska už je to jeden z mnoha cyklistických amatérských týmů působících ve Zlíně.

Kolik cyklistů zlínský FORCE KCK Cykloteam zatím reprezentovalo?

Zhruba 50 cyklistů. Z hlediska výkonů naši stáj v minulosti nejvíc proslavili Vladimír Baťa, dvojčata Oldřich Choleček a Jiří Choleček. Se všemi dodnes udržuji přátelské vztahy. V současném období náš klub nejvíc zviditelňují hlavně bratři Jiří Hradil, Michal Hradil, dále Jiří Slavík, Josef Slezák a Ladislav Pelc. Ale i ostatní členové našeho týmu jsou velmi kvalitními cyklisty. Navíc se občas objeví nový nadšenec, který je ochotný snášet útrapy silniční cyklistiky.

Co obnáší funkce manažera FORCE KCK Cykloteam Zlín?

Na naší úrovni je to funkce spíš symbolická. Nejedná se o žádnou velkou manažerskou práci. Hlavně musím určité záležitosti rozhodnout. Nejsme profesionální tým. Pro každého člena našeho klubu je cyklistika zábavou a všichni se jí věnujeme, protože nás tento sport baví.

Kolik cyklistů letos reprezentovalo FORCE KCK Cykloteam Zlín?

20 cyklistů. Největšími tahouny byli již zmiňovaní Jiří Hradil, Michal Hradil, Jiří Slavík a Josef Slezák. Dalším lídrem byl Ladislav Pelc. Tito borci mají nejlepší výkonnost a vždycky se na ně můžu spolehnout.

Podělte se svými největšími zážitky kolem cyklistiky?

Byla to setkání se spoustou světových cyklistických velikánů. Setkal jsem se například s několikanásobným vítězem Tour de France Edie Merxem, nebo vítězi Giro d’Itália Gilbertem Simonim, Ivanem Bassem a Damianem Cunegem. Jsem rád, že jsem měl čest je poznat a popovídat si o jejich cyklistických zkušenostech.

Které jsou Vaše nejoblíbenější světové závody?

Giro d’Itália. Giro jsem několikrát navštívil. V televizi jsem několik let pozorně sledoval Tour de France. A letos v září jsem se na nejslavnější cyklistický závod zajel do Francie podívat. Důvodem byla skutečnost, že se v něm představil námi podporovaný francouzský kontinentální tým B§B Hotels Vital Concept. Cyklisté této stáje poprvé v historii absolvovali Tour de France v helmách a s brýlemi naší výroby značky FORCE. Společně s dcerou Andreou, jejím manželem Petrem Mrázkem a Ladislavem Pelcem jsme navštívili úvodní tři etapy v okolí Nice.

Co Vás na Tour de France zaujalo?

Krátce jsem se potkal s manažerem stáje B§B Hotels Vital Concept Jérome Pineauem. Jinak ale bohužel kvůli velmi přísným koronavirovým omezením byly veškeré další kontakty zakázané. V negativním smyslu mě zaujala i skutečnost, že kvůli Covidu – 19 bylo všude podstatně málo diváků.

Jakým sportům jste se ještě v životě věnoval?

Jako většina kluků jsem začínal s fotbalem. V dětství jsem se věnoval také atletice. Od 15 let jsem ale zvolil pouze cyklistiku.

Kterým sportům holdujete v současném období?

Je to pořád dokola. Moji prácí střídám s cyklistikou. A veškerý volný čas pak věnuji rodině.

Jak prožíváte letošní nepříjemné koronavirové období?

Poměrně v klidu. Cyklistika naštěstí není příliš zasažená. A uzavření obchodů mě nijak netrápí. Volný čas trávím aktivně a ne v obchodňácích (úsměv). Jakmile je to možné, tak si vyjedu na kole.

Jakou roli ve Vašem životě hrají Vaše dcery?

Mám tři dcery. Nejstarší Andrea má 33 let, prostřední Simoně je 30 let a nejmladší Sáře je 15 let. Všechny jsou pro mě samozřejmě stejně důležité. Nejblíže k cyklistice má Andrea. Aktivně jezdí na kole a ve firmě KCK Cyklosport Mode s.r.o. pracuje na postu ředitelky.

Při čem, s kým a kde si nejvíc odpočinete?

Vyjet si s kamarády na kole je pro mě největší relax. Fyzicky se sice unavím, ale psychicky si odpočinu. Kondici si tak udržuji aktivním životním stylem.

Jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití?

Se zvyšujícím věkem se snažím jíst zdravěji. To znamená jíst hodně ovoce a zeleniny. Samozřejmě si také rád pochutnám na klasické české kuchyni. Mezi moje nejoblíbenější jídla patří smažený řízek a svíčková na smetaně. Ale nejsem moc vybíravý a v podstatě sním téměř všechno. Co se týká pití, tak jsem abstinent. Piji pouze nealkoholické nápoje a z nich z 99 % jenom vodu.

Kde jste byl letos na dovolené?

Na již zmiňované Tour de France. Kolo jsem měl samozřejmě sebou. Na válení u moře moc nejsem.

Co Vás letos nejvíc potěšilo?

Návštěva Tour de France. Jsem hrdý na to, že naše produkty FORCE byly viditelné i v tomto prestižním závodu.

Jaké máte před sebou nejbližší cyklistické výzvy?

Ty si nedávám. Ale na kole bych chtěl trávit víc času. A užívat si cyklistiku v sedle při tréninku.