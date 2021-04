Národní tým má nyní před sebou kvalifikační dvojzápas se Švýcarskem o postup na mistrovství světa 2021. Trenér Jan Bašný proto do Rožnova pod Radhoštěm, respektive zuberské haly, pozval 22 člennou nejzkušenější sestavu, ale paralelně v Luhačovicích se budou pod dohledem Dušana Poloze a Kateřiny Hromádkové připravovat mladé talentované házenkářky, které budou v přípravě potřeby kdykoliv připraveny pomoci hlavnímu výběru .

Původně tým zvažoval i variantu, že by se k přípravě i „domácímu“ duelu se Švýcarskem sešel v polském Walbrzychu.

„Pro nás bylo velmi důležité, aby se kempu mohly zúčastnit všechny hráčky. Aby se nestalo, že některé neuvolní klub kvůli karanténě, což se týkalo hlavně hráček z Německa,“ vysvětloval trenér Jan Bašný.

Situace v Evropě se ale proměnila. Německo změnilo podmínky pro cesty z Česka do Německa tak, že jsou nyní totožné s podmínkami platnými pro další středoevropské země.

„Protože jsou nyní podmínky ostatních zemí vůči Česku stejné jako ty platné pro Polsko a Maďarsko, vrátili jsme se k původnímu plánu odehrát zápas v Zubří,“ vysvětlil Bašný a ještě dovysvětlil, že reprezentantky v německých klubech čeká náročný program a případná karanténa by byla opravdu velkou komplikací: „V Německu se hned o víkendu hraje liga, hráčky se budou ze Švýcarska vracet ve středu a hned o víkendu se musí zapojit. Proto doufáme, že se podmínky nezmění.“

Pokud vše půjde podle plánu, měly by o mistrovství světa zabojovat ty nejzkušenější hráčky, které má český tým k dispozici.

„V Rožnově se sejde zkušenější sestava. Pokud bude všechno v pořádku a budou k dispozici všechny hráčky, tak bychom měli optimálně ztrojený každý post,“ vyhlíží opatrně k nadcházejícímu víkendu Bašný.

„Pokud bude k dispozici Petra Kudláčková, budeme mít k dispozici zkušenější tým, než na prosincovém šampionátu. V průběhu týdne by se měly k týmu totiž připojit například Petra Tichá a Michaela Hrbková, které na EURU nebyly,“ jmenuje Bašný.

„S nominací jsem spokojen. Myslím, že tým je dostatečně silný a kvalitní, aby splnil cíl, který před sebou máme. Je před námi snad vůbec nejdůležitější akce, naším cílem je jasně kvalifikace na mistrovství světa.“

Další mladé talentované hráčky, včetně premiérově nominované zlínské Michaely Daňkové a gólmanky Jany Vašulkové, se coby záloha budou připravovat v Luhačovicích. Tým zde čeká totožná příprava, jakou absolvuje výběr v hale v Zubří.

„Budou se připravovat do našeho odjezdu do Švýcarska některé mladší hráčky - juniorky, které s námi byly v březnu v Polsku. Ty budou kdykoliv schopné naskočit v případě problémů hráček na kempu v Rožnově,“ říká Bašný.

K prvnímu zápasu proti Švýcarsku nastoupí český tým v boji o MS 2021 v sobotu 17. dubna ve 20.10 hodin v hale v Zubří. Odveta je pak na programu 20. dubna na půdě Švýcarek.

„Soupeř je velmi dobrý, čím dál víc se zlepšuje a vzbuzuje respekt. Z naší strany bude zápas vyžadovat velkou koncentraci a důkladnou přípravu. Ale my budeme připravení. Máme zpracovanou kompletní videopřípravu i taktiku. Hráčky již nyní dostaly k dispozici zápasy ke shlédnutí. Na přípravu teď budeme mít trochu víc času, a tak budeme nachystaní,“ vzkazuje závěrem Bašný.

Nominace:

Hlavní tým (Zubří): Brankářky: Petra Kudláčková (Kristianstad Handboll Klubb, SWE), Karin Řezáčová (DHC Plzeň), Hana Mučková (TJ Sokol Poruba), Eva Bezpalcová (DHK Baník Most). Levá křídla: Veronika Malá (Paris 92, FRA), Kristýna Mika (ATH - Achenheim Truchtersheim Handball, FRA), Adéla Stříšková (DHK Baník Most). Levé spojky: Markéta Jeřábková (Thüringer HC, GER), Kamila Kordovská (HSG Blomberg Lippe, GER), Hana Kvášová (Sambre avesnois Handball, FRA), Magda Kašpárková (DHK Zora Olomouc). Střední spojky: Šárka Marčíková (Frisch auf Frauen Göppingen, GER), Julie Franková (DHC Slavia Praha), Petra Maňáková (DHK Baník Most). Pravé spojky: Markéta Hurychová (HBC Saint Amand les Eaux, FRA), Sára Kovářová (Kastamonu Belediyesi Gsk), Michaela Hrbková (Frisch auf Frauen Göppingen, GER), Silvie Polášková (TJ Sokol Poruba). Pravá křídla: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Jana Knedlíková (Vipers Kristiansand, NOR). Pivoti: Michaela Konečná (TJ Sokol Poruba), Petra Tichá (TJ Sokol Poruba).

Záložní tým (Luhačovice): Jana Vašulková (Zlín), Eliška Desortová (TJ Sokol Poruba), Valerie Smetková (DHK Baník Most), Veronika Andrýsková (DHK Baník Most), Klára Kubálková (DHK Zora Olomouc), Štěpánka Hejlová (DHK Zora Olomouc), Anita Poláčková (DHK Zora Olomouc), Natálie Kuxová (DHK Zora Olomouc), Michaela Daňková (Zlín), Charlotte Cholevová (DHK Baník Most), Marie Poláková (DHK Baník Most), Veronika Holečková (DHC Slavia Praha)