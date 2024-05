Třetí ročník krosového běžeckého závodu Slušovický Charitativní den s během pro Anitu vyhrál Andrej Višněvský. Reprezentant týmu Fyzio Step v závodě dlouhém 5 kilometrů, rozloženém do dvou okruhů, dosáhl času 16:38. Druhé místo obsadil Jan Bečica (Valachbajk team), který byl pomalejší o 1 minutu a 20 sekund, bronz bral za čas 19:25 Václav Petrásek, čtvrtý skončil Zdeněk Kindl (Moravian Dogz, 19:39), pátý do cíle doběhl František Machů (Kruháč team Uherský Brod, 20:03).

Charitativní běh pro Anitu ve Slušovicích. | Foto: Petr Jaroň

,,Jak už z názvu vyplývá Slušovický charitativní den s během pro Anitu, je pro mě hlavně o setkání s běžci a o pomoci dívce s vrozeným zdravotním handicapem. Díky organizátorům všechno ve Slušovicích probíhalo ve velmi pozitivní atmosféře. Proto jsem se tam i s ostatními běžce skvěle bavil,“ prozradil Andrej Višněvský.

Ve Slušovicích mu nešlo o výsledek ani o dosažený čas.

,,Hlavně mě těší, že jsme i s ostatními běžci po závodě odjížděli s dobrým pocitem. Závod ve Slušovicích proto může inspirovat další běžce k pohybu, kteří se mohou k nám přidat. Příští rok si totiž slušovická akce zaslouží větší účast,“ přeje si 32letý Višněvský.

V závodě žen zvítězila Jana Moravcová z TJ Sokol Vizovice, jež na první pozici doběhla v čase 22:33. Stříbrná byla se ztrátou 5 sekund Jana Toralová (Kruháč team Uherský Brod), třetí místo vybojovala Kateřina Oralová (22:45), čtvrtá byla Eliška Březíková (23:34), pátou příčku obsadila Tereza Meravá (TJ Jiskra Otrokovice, 21:00).

Pro Janu Moravcovou je charitativní běh ve Slušovicích srdeční záležitostí.

,,Přesně před rokem jsem tady běžela svůj první závod. Tenkrát sice jenom Lidový běh, protože jsem nedokázala odhadnout, jestli zvládnu hlavní 5kilometrový závod,“ vysvětluje běžkyně z Vizovic.

V květnu v roce 2023 se tak zrodila její láska k běhu.

,,Takže jsem chtěla svoje první běžecké narozeniny oslavit co nejlépe a to se mi skvěle podařilo,“ pochvaluje si Moravcová.

Letos se jí ve Slušovicích běželo bez problémů. Tamní závod brala jako přípravu na nedělní zlínský Festivalový půlmaraton.

,,Od začátku jsem se chtěla držet největší soupeřky a v závěru ji předběhnout. Ovšem hned po startu jsem mezi ženami běžela na první příčce. Tempo ve skupině s muži mi vyhovovalo,“ tvrdí vizovická vytrvalkyně.

Tu na trati ještě posílila skutečnost, že se na slušovické dostihové dráze běželo pro dobrou věc.

,,Takový závod mě potěšil dvojnásob,“ přiznává 42letá Jana Moravcová.

Závod pořádal Nadační fond pro podporu a rozvoj Slušovic ve spolupráci se spolkem Běhy Zlín.

,,Cílem akce s pestrým doprovodným programem pro rodiny s dětmi bylo podpořit Anitu,“ prozradil jeden z pořadatelů Antonín Novák.

Závod byl určen zejména amatérským běžcům a rovněž rodinám s dětmi.

,,Hlavní trať měřila 5 kilometrů, byla složená ze dvou okruhů na slušovické dostihové dráze. Hlavní běžecký krosový závod byl zpestřen překážkami,“ informuje dále Novák.

,,Pořádali jsme i dětské závody, kdy se ze startovacího boxu vydalo na trať vždy pět mladý běžců. Poté závody pokračovaly podle zájmu malých běžců. Ti si před startem zvolili svého dřevěného koníka a s ním absolvovali trať dlouhou 200 metrů. V cíli každé dítě dostalo odměnu,“ uvedl ještě Antonín Novák.

Na start hlavního 5kilometrového závodu se postavilo 53 běžců a běžkyň. Do cíle jich doběhlo 52.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ VE SLUŠOVICKÉM CHARITATIVNÍM DNU S BĚHEM PRO ANITU 2024:

Muži do 39 let: Andrej Višněvský (Fyzio Step) 16:38

Muži do 49 let: Václav Petrásek 19:25

Muži do 59 let: Petr Minařík (Mattoni FreeRun Zlín) 21:20

Junioři: Ondřej Meravý (TJ Jiskra Otrokovice) 20:53

Ženy do 39 let: Jana Toralová (Kruháč team Uherský Brod) 22:38

Ženy do 49 let: Jana Moravcová (TJ Sokol Vizovice) 22:33

Ženy nad 50 let: Eva Solařová (Solario team) 27:17

Juniorky: Eliška Březíková 23:34 Lubomír Hotař