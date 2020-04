„Bylo pro mě důležité se rozhodnout čemu dám přednost. Nešlo totiž tak jako na vysoké škole kombinovat týdenní tréninkové kempy v zahraničí s prací v ateliéru. Na druhé straně bez tréninku zase není výkonnost na profesionální úrovni. Proto jsem si v letošní sezoně vytyčil menší cíle a vzdal jsem se reprezentační kariéry,“ vysvětluje v rozhovoru pro Deník vystudovaný architekt, který i tak ovládl Český pohár a připsal si další úspěch kariéry.

Absolvoval jste kompletní sezonu, nebo jste kvůli šířící se nákaze o nějaké závody přišel?

Letošní sezona měla hnedka dva nepřátele. Prvním bylo teplo a špatné sněhové podmínky, druhým v závěru sezony zase pandemii a uzavřené sportoviště. Takže mohu letošní sezonu shrnout jako smolnou, ale navzdory překážkám se podařilo hlavní závody stihnout před pandemií. Jenom škoda, že se nedaly uspořádat pro nedostatek sněhu.

Kde jste zrovna byl, když se nákaza objevila v Česku?

Zrovna jsme ten víkend měli ve skiareálu Soláň mít mistrovství České republiky. Bohužel se akce pro špatné sněhové podmínky musela zrušit. Takže jakmile začala vládní opatření, bylo jasné, že už se letos, i kdyby se závod přesunul jinam, mistrovství neodjede.

Přišel jste ještě o další významné akce?

Kvůli pandemii se zavřely hranice a zrušilo se mistrovství světa juniorů ve Francii, kde jsem zvažoval svoji účast jako člen trenérské výpravy, abych pomohl mladým talentům k jejich výsledkům. Jinak jsme společně s reprezentačním týmem měli ještě naplánované závody národních mistrovství a finále evropského poháru. Všechny závody v rámci celosvětové pandemie musely být zrušeny a tím sezona skončila.

Jak prožíváte současné období?

Beru to jako každé jiné období. Vždy se musí člověk přizpůsobit a vzít si z toho to nejlepší. Ve chvíli, kdy se uzavřely hranice, jsem sice věděl, že je zle, protože se celý můj sportovní život točil kolem cestování, ale mohu říci, že hlavní závody sezony už pandemie nepostihla.

Myslíte, že se příští sezona normálně rozjede?

Pevně v to doufám, protože reprezentační příprava na sněhu vždy začíná už o letních prázdninách, kdy se jede na ledovec do Francie, ale letos to asi zůstane jen na suché přípravě v rámci České republiky. Věřím však, že první závody, které se jedou na začátku prosince, už se normálně uskuteční a vše se vrátí do normálu.

Angažujete se nějak v boji proti koronaviru?

Jsem rád, že pandemie a vládní nařízení nijak neohrožují můj obor, ale v důsledku toho nemám dostatečný prostor pro angažování se s bojem osobně, ale podporuji osobu blízkou, která je virem Covid-19 nakažena.

Máte nyní čas a myšlenky na sport?

Vždy jsme po sezoně měli jarní testování lyží na ledovcích, které bylo spojeno s tréninky na suchu, ale bohužel když ani v Česku není možné lyžovat z důvodu zavření sportovišť, je jediná cesta suchého tréninku v pohodlí domova.

Jaké byly letošní Velikonoce?

Co vám budu říkat, nebylo to stejné jako vždycky. (úsměv) Ale po boku partnerky jsem si je užil hezky.

Pořád bydlíte v Luhačovicích?

Momentálně pracuji a žiji v Olomouci, takže jsem rád, že se po studiích pomalu vracím zpět na východ republiky do rodného Zlína. Ale víkendy stejně skoro pořád trávím v rodných Luhačovicích.