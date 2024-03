V Národní florbalové lize začalo play off. Série Zlína se Šumperkem je po dvou zápasech vyrovnaná.

florbalisté Rožnova pod Radhoštěm | Foto: 1. FBK Sršni Rožnov pod Radhoštěm

V prvním čtvrtfinále zlínské mužstvo před 300 diváky Šumperku podlehlo 6:7 v prodloužení.

Domácí v tomto utkání prohrávali 0:2 2:3 a 3:4. Ve dvaačtyřicáté minutě po přesné ráně Ondroušek skóroval na 5:4. Šumperk ale za necelé dvě minuty otočil stav na 5:6. V závěru základní hrací doby 80 sekund před koncem střetnutí Kundrata vyrovnal na 6:6. V prodloužení byli ale šťastnější Severomoravané. O jejich výhru se postaral v 62 minutě Mannl.

,,Zápas se nám nepovedl. Nehráli jsme dobře v obraně a z naší strany v něm bylo plno nepřesností, hlavně ve finální části,“ konstatoval po sobotním souboji domácí trenér Vladimír Blažek.

Ve druhém čtvrtfinále Zlín porazil šumperský tým 9:7. Utkání sledovalo 260 diváků.

Ještě v polovině zápasu svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 3:3. Druhá polovina střetnutí už patřila Zlínu. Lvi si v šestatřicáté minutě vypracovali vedení 6:3. Později vedli 7:4, 8:6 a 9:7.

,,Za neskutečné podpory našich fanoušků mělo utkání velmi dobrou úroveň. K vidění byla spoustou osobních soubojů. První třetinu jsme odehráli na jistotu, od druhé části už jsme byli sebevědomí, ve třetí nechybělo trochu stresu. V konečném účtování duelu jsme byli tentokrát šťastnějším mužstvem,“ raduje se z první čtvrtfinálové výhry Vladimír Blažek.

Čtvrtfinálová série hraná na tři vítězné zápasy pokračuje v sobotu 2. března a v neděli 3. března v Šumperku. Sobotní duel začíná v 18 hodin, nedělní v 16 hodin.

Hrálo se také play down. V prvním duelu série hrané na čtyři vítězné zápasy Rožnov pod Radhoštěm prohrál v Opavě 2:3.

,,První třetinu ovládla Opava, ve druhé jsme se dostávali do zápasu a ve třetí to bylo znát. V ní jsme měli víc sil. Ve 44. minutě Soják vyrovnal na 2:2. Škoda, že jsme se v dalším průběhu utkání nedostali do vedení. Ve třetí třetině jsme na to měli. S výhry se nakonec radovali domácí. O jejich vítěznou trefu se postaral čtyři sekundy před koncem střetnutí Mazur,“ mrzí zbytečná porážka rožnovského obránce Pavla Barabáše.

Série play down hraná na čtyři vítězné duely pokračuje v sobotu 2. března ve sportovní hale Střední průmyslové školy elektroniky, informatiky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Utkání začíná v 17.30 hodin.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF (na tři vítězné zápasy):

1. čtvrtfinále: ZLÍN LIONS – ASPER ŠUMPERK 6:7 (1:2, 3:2, 2:2, - 0:1) v prodloužení

Branky Zlína: Baroň 2, Vladimír Blažek ml., Ondroušek, Kundrata.

2. čtvrtfinále: ZLÍN LIONS – ASPER ŠUMPERK 9:7 (2:2, 5:2, 2:3), stav série: 1:1

Branky Zlína: Vladimír Blažek ml. 2, Kundrata 2, Klímek 2, Ondroušek, Baroň, Malošík.

Zlín Lions: Kubíček (Šauer) – Kresa, Malošík, Vojtěch Blažek, Horník, Nikolov, Žůrek, Klímek, Rek, Pankuch, Tvrdoň, Vladimír Blažek ml., Chalabala, Ondroušek, Baroň, Nedbálek, Samohýl, Svoboda, Kundrata. Trenéři: Vladimír Blažek st., Daniel Vít.

PLAY DOWN (na čtyři vítězné zápasy):

1. zápas: OPAVA – 1. FBK SRŠNI ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 3:2 (2:0, 0:0, 1:2), stav série: 1:0.

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Rebroš, Soják.

Rožnov pod Radhoštěm: Škrobák (Klimka) – Knebl, Zimmer, Pavel Barabáš, Petr Burýšek, Lipový, Šimek, Soják, Tesárek, Daniel Slovák, Eichner, Rebroš, Adam Burýšek, Kratochvíl, Polášek, Plandor, Najvar. Trenér: Miroslav Kasl.