„Oproti situaci z před dvou týdnů jsme výrazně blíže vyřazovacím bojům, pomohlo nám také zaváhání Olomouce v Hlohovci,“ dívá se do tabulky jednička mezi zlínskými tyčemi Žaneta Stojarová, kde však na postupovou příčku, šest kol před koncem základní části, stále její výběr ztrácí čtyři body. „Jsme blíže našemu snu, ale vyhráno nemáme. Hodně napoví víkendový duel právě na Hané,“ doplnila letos 28letá gólmanka.

Co rozhodlo o vaší povedené odplatě v Písku?

Výborná obrana, která dokázala eliminovat Kvášovou, nejlepší spojku soupeře, spíše i celé mezinárodní soutěže. Lví podíl na tom měla po přestávce i kolegyně Andrea Vařechová, která bránu zavřela. V neposlední řadě ale se na úspěchu podepsal kolektivní výkon. Byly jsme trpělivé jak v obraně, tak i útoku, měly i potřebné štěstí!

Trenérka vedle skvělé defenzivy pěla chválu i na gólmanky. Jak se to poslouchá?

Moc dobře, ale nejsem takový optimista jako ona. Pořád máme co zlepšovat, pracovat na sobě. Naše hra, hlavně v defenzivě, je postavená na spolupráci, jeden bez druhého nic neznamená.

O víkendu čarovala vaše kolegyně Vařechová, týden předtím vy, když jste lapila čtyři sedmičky. Stává se vám to často?

Vůbec ne! Před zápasy studuji videa, ale je to zápas od zápasu jiné. Vždy se snažím působit i psychologicky, máme své postupy. Čtyři sedmičky jsem ještě nechytila, je to osobák. (smích)

Spoluhráčky vás asi chválily. Zkasírovaly vás do týmové poklady?

Naštěstí taková kolonka tam není, máme ale dost jiných. Jejich chvála mě potěšila, ale před námi jsou další zápasy a zopakovat podobný kousek nebude snadné.

Roste vaše forma s blížícím se vrcholem sezony?

Asi ano, ale protože jsme mladý tým, nepřeceňuji to. Navíc stačí maličkost a rozhodí nás to. Máme formu, ale nijak zvlášť velkou. Důležité bude uhrát nadcházející zápasy, protože v březnu nás pak čeká dlouhá pauza.

V sobotu vás čeká duel s Olomoucí. Je to zápas jara?

Jak se to vezme. Rozhodně je hrozně důležitý, o mnohém napoví. My se ale nechceme stresovat a jdeme zápas od zápasu, na konci sezony se vše sečte. Cítíme nyní šanci se ještě více dotáhnout na Olomouc, ale bude to strašně těžké.

V minulé sezoně jste na Hané vyhrály. Jaký je recept na úspěch?

Asi sázka na trpělivost, hrát svou hru a být aktivně na nohách. Pokud se sejde vše potřebné, splníme pokyny trenérů, můžeme uspět. Mírným, papírovým favoritem je soupeř, ale my se jej nebojíme. Respekt máme ke všem, ale nikdy nestresujeme a vždy chceme uspět.

Pak vás doma čeká Veselí. Udělat šest bodů z posledních tří zápasů, to už jste jednou nohou v play-off. Cítíte to tak?

Přiblížili jsme se, ale tak daleko se nedíváme, jdeme zápas od zápasu. Veselí je daleko.