Otrokovický kouč Michal Kvapil nebyl po nedělním utkání vůbec spokojený.

„Pokud nebudeme plnit, co si řekneme, soupeři nás budou trestat,“ ví trenér Moravanů, kteří nedokázali navázat na výkon z předcházejících dvou vítězných zápasů. „Vstup do utkání jsme měli opět vlažný, domácí dokázali svoji šanci využít. Sice jsme dokázali skóre srovnat, ale soupeř se opět dostal do vedení,“ hodnotí duel Kvapil.

„Po přestávce jsme chtěli něco hrát, bohužel se nám nedařilo. Nedůslednou hrou v obraně, lacinými góly z dorážek si domácí výhru zasloužily. My se musíme zaměřit na obrannou činnost,“ dodal.

Domácí kouč Michal Jedlička bral hlavně tři body. „Diváci na děkance opět mohli vidět atraktivní utkání. Ještě budeme muset zapracovat hře s míčkem a zpřesnit naší hru, abychom zbytečně neinkasovali tolik branek. Dneska se to povedlo až ve třetí třetině, což zápas rozhodlo,“ míní Jedlička.

Příští neděli čeká Pantery další duel s pražským týmem. Po Bohemians se Kvapilova omlazená parta utká se Střešovicemi.

Florbalová Tipsport Superliga, 4. kolo

FbŠ Bohemians - HU-FA Panthers Otrokovice 8:6 (2:2, 2:2, 4:2)

Branky a nahrávky: 6. Forman (Forman), 15. Kopecký (Šebek), 30. Kieler (Šebek), 36. Šárka (Krebner), 41. Krebner (Buršík), 46. Krebner (Ďopan), 55. Forman (Zezulka), 56. Buršík (Krebner) – 8. Pešat (Zimmer), 20. Petřík (Hrabal), 28. Hrabal (Zimmer), 32. Pešat (Szweda), 42. Pešat (Haša), 59. Pešat (Kostka). Rozhodčí: J. Filipčík, O. Filipčík. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 115. Střely na branku: 25:21.

Bohemians: Hyršl (Kotouček) – Zezulka, Dobisík, Vojtíšek, Kuncman, Čihák, Cabejšek, Forman, Ďopan, Krbec – Pěnička, Šebek, Krebner – Forman, Kopecký, Buršík – Kieler, Růžek, Šárka.

Otrokovice: Michaljovič (Majrich) – Kostka, Zimmer, Mich. Nagy, Kvapil – Červenka, Ďuriška, Hrabal – Szweda, Koláčný, Gál – Kittel, Pešat, Kostolány – Haša, Volek, Petřík – Nehila.