Výčet jeho úspěchů je pořádně dlouhý. Třikrát vyhrál mistrovství republiky ve standardních tancích, jednou triumfoval i na národním šampionátu v latinskoamerických tancích a třikrát uspěl v kombinaci deseti tanců, což je i standard i latina dohromady. „Takže zde nemohou startovat páry, které dělají jenom jednu disciplínu,“ vysvětluje.

Sám nedokáže jeden z titulů vypíchnout, považuje si jich stejně. Všechny jsou vykoupené obrovskou dřinou, poctivou přípravou, odříkáním, spoustou času. „Navíc ne všechny byly se stejnou partnerkou. I proto je každý v něčem jedinečný,“ míní.

Sedmnáctiletý Matyáš Felcman z TK Fortuna Zlína je sedminásobný mistr republiky.Zdroj: se svolením Matyáše Felcmana

Felcman se tancování věnuje třináct let. První krůčky v hlavě už moc nemá. „Na moje začátky mám jen velmi matné vzpomínky, ale z toho, co si vybavuji, tak bych se velmi rád vrátil zpátky na začátek, kdy to bylo bezpochyby více zábavné a méně náročné,“ tvrdí.

I kvůli obrovské dřině byly chvíle, kdy chtěl s tancováním seknout, ale vždy v sobě našel vnitřní sílu, aby složité situace překonal.

V kariéře vystřídal už čtyři taneční partnerky. Začínal s Kláro Hejnou, dařilo se mu i po boku Lucie Růžičkové a Barbory Bobkové, nyní sbírá úspěchy s Annou Blokešovou.

„Vždycky je těžké zvykat si na novou taneční partnerku. Nějakou chvíli trvá, než se stancujete. S Annou Blokešovou jsem zatím dosáhl úspěchů srovnatelných s předchozími partnerkami, ale doufám, že jsme teprve na začátku,“ věří.

Vhledem k času stráveném společně na trénincích není pro šikovného mládence těžké vytvořit si k taneční partnerce silný citový vztah. S Blokešovou ale již životní pár netvoří, přesto to dvojici z Fortuny Zlín na parketu funguje.

Společně trénují každý den, ve studiu stráví pokaždé tři až čtyři hodiny. „Běžně ale také jezdíme na tréninky po celé České republice, tak i do Itálie, Slovinska nebo do Polska,“ informuje.

Letos sehranou dvojici čekají dvě mistrovství Světa, účast na třetím šampionátu stále jistou nemají. „Záleží, jak se bude vyvíjet naše pozice v žebříčku,“ ví dobře.

Stejné to je také s mistrovstvím Evropy. „Cíle jsou na pro každou akci jiné, ale na nejbližším ME v Polsku bychom se chtěli dostat mezi top dvanáct párů,“ vytyčuje si.

Sedmnáctiletý mladík se chce tanci věnovat i po skončení kariéry. „Kdyby se mi zadařilo a stal se z mě trenér, bylo by to perfektní,“ uvedl. „Tato práce by mě bavila a naplňovala jak po životní, tak i finanční stránce,“ přidává.

Peníze jsou jedním z důvodů, proč se řada známých tanečníků objevuje v oblíbené televizní soutěži StarDance. Také Felcman se na pár epizod podívá, ale fanatickým fanouškem pořadu není. „Vypadá to velmi lákavě, ale moc tanečníků po startu v této soutěži moc netouží,“ tvrdí.

I tak si myslí, že pořad České televize je lépe zpracovaný, než americký originál Dancing with the Stars.

Student třetího ročníku Obchodní Akademie Tomáše Bati ve Zlíně jinak na záliby moc volného času nemá. Dříve se věnoval tenisu či golfu, nyní hraje spíš šachy a poslední dobou sleduje dění kolem Formule 1, věnuje se hlavně hudbě. Umí hrát na spoustu nástrojů, tanec má ale pořád přednost.