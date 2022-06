,,V Krnově se jel společný závod čtyřicátníků, padesátníků a juniorů. Takže došlo k ovlivnění kategorií,“ upozornil Ivo Odvárka.

Na trati byly v každém okruhu dvě stoupání. ,,V nich čelní skupina postupně řídla,“ prozradil Odvárka.

Někteří cyklisté, kteří z předních pozic odpadli pak ve zbytku okruhu čelo dojížděli.

,,A právě v posledním okruhu v posledním stoupání z čelní skupiny odpadli moji největší soupeři Stanislav Prokeš a Milan Onderka. Poté jsem se ve zbytku závodu podílel na tempu vedoucí skupiny a první příčku mezi padesátníky jsem uhájil až do cíle,“ radoval se Ivo Odvárka z povedeného výsledku.

V Krnově triumfovala také nová posila zlínského FORCE KCK Cykloteamu Nikola Bajgerová, jež suverénně vyhrála hlavní kategorii žen do 39 let. Ta v závodu dlouhém 53 kilometrů rozloženém do 2 okruhů, zajela čas 1:30:49. Stříbrná Nadya Gerashchenko (CK Hobby Bohumín) byla v cíli pomalejší o 11 minut a 41 sekund. Třetí místo obsadila Tereza Slavíková (Kilpi racing team, 1:44:21).

Zlínští cyklisté se zúčastnili i tradičního silničního přerovského cyklomaratonu Mamut Tour. V něm se Ivo Odvárkovi rovněž dařilo, který v závodu dlouhém 136 kilometrů mezi padesátníky obsadil bronzovou příčku.

,,Na trati jsme projížděli kopce Tesák, Troják, Hadovnu a Grapy. A právě na Grapech došlo k největšímu ,,nadělení“ pelotonu. Já jsem zůstal ve skupině, kde byli ještě dva padesátníci Jaroslav Halík z Veloservis Teamu a Marcel Boháč z Tesařů Osík. Oba jsou na rozdíl ode mě dobří spurteři. Proto jsem se jim i s pomocí klubového kolegy Jiřího Hradila snažil ujet. To se mi však nepodařilo a oba mě v cílovém spurtu podle předpokladů porazili,“ popsal Ivo Odvárka rozhodující momenty v závodu padesátníků.

Cyklisté FORCE KCK Cykloteam Zlín v letošním ročníky Mamut Tour vybojovali ještě dvě medailové pozice. Obě na 83kilometrové trati. Michal Hradil v tomto závodu skončil v kategorii mužů do 39 let stříbrný, Roman Kozubík bral druhé místo v mužské kategorii do 49 let.

VÝSLEDKY REPREZENTANTŮ FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN V SLEZSKÉHO POHÁRU 2022:

Silniční závod O cenu Krnova:

Muži do 49 let: 2. Roman Kozubík, 8. Kamil Hastík

Muži do 59 let: 1. Ivo Odvárka, 4. Tomáš Galuška

Muži do 65 let: 2. Josef Slezák

Muži nad 66 let: 2. Zdeněk Orner

Ženy do 39 let: 1. Nikola Bajgerová

VÝSLEDKY REPREZENTANTŮ FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN V SILNIČNÍM CYKLOMARATONU MAMUT TOUR 2022:

Závod 212 kilometrů:

Muži nad 50 let: 7. Milan Sedlář 7:07:24

Závod 136 kilometrů:

Muži do 39 let: 4. Jiří Hradil 3:45:56

Muži do 59 let: 3. Ivo Odvárka 3:45:41, 12. David Šticha 4:26:17

Závod 83 kilometrů:

Muži do 39 let: 2. Michal Hradil 2:07:39

Muži do 49 let: 2. Roman Kozubík 2:07:39