„Tvrdě jsme v zimě dřeli, makali prakticky bez přestávky a také úvodní turnaj nám vcelku vyšel. Třebaže jsme skončili třetí, s minimální ztrátou na vítěze,“ připomněl starší a zkušenější ze zlínské úspěšné dvojice Ludvík Písek.

„I přes současné problémy chceme zaútočit na titul a sníme o startu na MS,“ přiznal 37letý zlínský hráč.

Jaká je nyní situace v sálové cyklistice, respektive kolové?

Od vyhlášení nouzového stavu již byly oficiálně zrušeny tři akce – jedno víkendové extraligové kolo ve Svitávce a dva dubnové turnaje světového poháru v Německu. Strach mám hlavně o mezinárodní podniky, kde bude především problém s vycestováním. Těžko říci, kdy se otevřou hranice. Menší strach mám o českou soutěž, zde se dá vše dohnat.

Jak se nyní připravujete?

Poslední společný trénink proběhl týden před oficiálním zákazem shromažďování, tedy s uzavřením škol a naší tělocvičny. Protože kolová je výhradně halový sport, je naše příprava zasažená silně. Každopádně se všichni dál individuálně připravujeme, udržujeme se v kondici každý podle svých možností. Abych osobně nevyšel ze cviku, denně posiluji, snažím se občas vyvětrat i na kole, když je počasí. Běhaní ale popravdě nemusím. (smích)

Máte hodně úkolů od trenéra?

Jsme s ním na dálku v občasném kontaktu, kdy se nás snaží motivovat, abychom v rámci možností trénovali. Úkoluje hlavně mladé, ti jsou ve střehu. My mazáci již víme, co naše tělo potřebuje.

Jak dlouho vám bude trvat, abyste se opět dostal do zápasové formy?

Když budu v tomto maximálně dvouměsíčním mrtvém období na sebe přísný, poctivý a udržím si fyzičku, stačit by měla asi dvoutýdenní intenzivní příprava s míčem na kole. Útočník se musí rozjezdit a já jako gólman se musím rozchytat a opět si zvyknout na tvrdost střel, přestat se bát. (smích)

Dá se kolová trénovat i venku?

Nemáme k tomu podmínky. Pro kolovou je potřeba speciálně dostatečně hladká plocha, aby vše patřičně klouzalo. Na běžném povrchu se dá předvést nějaká exhibice, ale soustavným intenzivním tréninkem by docházelo nejen k velkému opotřebení kol, ale v případě častých pádů i k vážnějším zraněním.

Jste v sálové cyklistice výjimkou – obojživelníkem. Co vy a krasojízda?

S ní již vůbec nekoketuji a letos jsem opět odložil startování na soutěžích… Vzhledem k posledním úspěchům v kolové se nyní soustředím plně na ni. I proto jsem vynechal úvodní únorovou krajskou soutěž.

Řada sálových míčových sportů zrušila sezonu. Vám to asi nehrozí?

Vzhledem k tomu, že hrajeme systémem jaro – podzim, tedy jeden kalendářní rok, o zrušení sezony se zatím nehovoří. Soutěže se již rozehrály a až to nejhorší pomine a vláda uvolní restrikce, věřím, že se brzy opět rozběhne a budeme schopni deficit dohnat. Nejlépe během léta.

Nemáte tedy strach o odložení či zrušení MS?

To je naštěstí až v závěru roku, naposledy bylo v polovině prosince. Otázkou ale zůstává, zda budou otevřeny hranice a bude proti komu hrát. Doufám, že letošní šampionát v Německu proběhne a třeba se na něj probojujeme. Je to náš další dílčí cíl.

Je nějaké pozitivum této situace?

To se hledá těžko… Navíc manželka je dětskou lékařkou v nemocnici, takže nyní si bohužel ani jako rodina moc neoddechneme. Situace je nyní psychicky náročnější.

Nemáte vy osobně strach o práci?

S tou je to samozřejmě obtížné, ale v naší firmě to zatím vypadá stabilně. Snad nás tento výpadek všechny zasáhne co nejméně.