,,Zimní příprava probíhala podle osvědčeného modelu. Na najíždění kilometrů jsme se scházeli u haly FORCE KCK v Malenovicích. Po odpočinkovém konci září a říjnu jsme od začátku listopadu každou sobotu a neděli vždy od 9 hodin absolvovali společné týmové tréninky. Podle počasí jsme na tréninku najeli 120 až 150 kilometrů. Takže někteří měli za víkend v nohách až 300 kilometrů. Každý reprezentant naší formace za zimu najel 6000 až 8000 kilometrů. Individuálně jsme se připravovali i v týdnu, kdy jsme chodili do posilovny, věnovali jsme se běhu a ani ve všední dny nechyběly kilometry ujeté se světly a blikačkami na kole. Některé víkendy jsme si ještě zpestřili na horách na běžkách. Povedená byla i tradiční Novoroční vyjížďka. Malá skupina Jiří Slavík, Jiří Hradil a Michal Hradil absolvovala ve druhé polovině ledna společně se šéfem stáje Daliborem Kmentou soustředění na Mallorce. V březnu v Chorvatsku najížděli kilometry Michal Hradil, Tomáš Galuška a Ladislav Pelc,“ informoval o náplni zimy jeden z nejzkušenějších cyklistů zlínského FORCE KCK Cykloteamu Ivo Odvárka.

Nejúspěšnější regionální amatérský cyklistický klub ve Zlínském kraji jde do nové sezony s mírně pozměněným kádrem. ,,Úplně novou tváří je bývalý zlínský orientační běžec David Chovanec, který začal trénovat na kole. A do oddílu se po několika letech z formace CK Valašské království vrátil Pavel Kokeš,“ prozradil Odvárka.

Cyklisté jeho klubu se podobně jako v předcházejících šesti sezonách i v letošním roce soustředí hlavně na starty ve Slezském poháru. Uspět ale chtějí i v silničním mistrovství republiky amatérů, v silničních maratonech Mamut Tour, Tatry Tour a Beskyd Tour, v závodech Českého poháru a i na mistrovství České republiky Elite.

,,Lídrem týmu zůstává Jiří Hradil. Ten však z důvodu vytíženosti v reprezentaci v MTBO bude jezdit jenom ve vybraných závodech. Další velkou oporou bude v hlavní mužské kategorii do 29 let věkem už čtyřicátník Jiří Slavík. Na začátku sezony mají dobrou formu také Michal Hradil a Ladislav Pelc. Ovšem na dobré výsledky dosáhnou také David Chovanec, Tomáš Galuška, Pavel Kokeš, Radek Zvoníček a Josef Slezák,“ představil všechny tahouny zlínské formace jeden z favoritů v kategorii padesátníků Ivo Odvárka. .

,,V tomto složení bychom letos chtěli ve Slezském poháru obhájit v soutěži družstev prvenství z loňského roku. Družstva jsme vyhráli už pětkrát, a to v roce 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018. V sezoně 2015 jsme skončili na stříbrné pozici. Celkové vyhrát chceme také co nejvíc kategorií,“ plánuje Odvárka.

První podnikem letošního Slezského poháru byl 2. ročník závodu Prachem Svatební cesty v Kostelanech. V něm skončil v hlavní kategorii mužů do 29 let Jiří Slavík druhý a David Chovanec desátý. Mezi třicátníky obsadil Jiří Hradil třetí příčku a Michal Hradil osmou pozici. Ve společnosti čtyřicátníků dojel Tomáš Galuška osmý a Milan Sedlář desátý. V kategorii padesátníků obsadil Ivo Odvárka druhé místo a Radomír Zvoníček mezi nimi byl pátý. V kategorii šedesátníků zvítězil Josef Slezák, stříbrný dojel Ladislav Pelc.

Druhým závodem byl 9. ročník Olšoveckých okruhů. V okolí Hranic na Moravě v hlavní kategorii do 29 let dojel Jiří Slavík osmý a David Chovanec čtrnáctý. Kategorii třicátníků po úspěšném závěrečném spurtu vyhrál Jiří Hradil, Michal Hradil mezi nimi obsadil desáté místo. Ve společnosti čtyřicátníků vybojoval stříbrnou pozici Tomáš Galuška, Milan Sedlář byl jednadvacátý. V kategorii padesátníků obsadil Ivo Odvárka druhou příčku a Radomír Zvoníček bral dvanáctou pozici. Triumfem zlínských cyklistů skončil závod šedesátníků. V něm zvítězil Ladislav Pelc, před Josefem Slezákem.

O víkendu se pojedou další dva závody. V sobotu 11. května se uskuteční silniční podnik O cenu města Orlové a v neděli 12. května se koná kritérium v Krnově.

REPREZENTANTI FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN VE SLEZSKÉM POHÁRU 2019:

Kategorie A (do 29 let): Jiří Slavík, David Chovanec.

Kategorie B (do 39 let): Jiří Hradil, Michal Hradil.

Kategorie C (do 49 let): Tomáš Galuška, Pavel Kokeš, Milan Sedlář.

Kategorie D (do 59 let): Ivo Odvárka, Radomír Zvoníček.

Kategorie E (do 69 let): Ladislav Pelc, Josef Slezák.