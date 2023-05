Cyklistům FORCE KCK Zlín začala v silničním Slezském poháru nová sezóna.

úvodník před startem silničního Slezského poháru 2023 | Foto: se svolením Ivo Odvárky

,,Zimní příprava probíhala tradičně, jako každý rok. Pokud to počasí dovolilo, tak jsme se od listopadu na najíždění kilometrů scházeli každou sobotu a neděli v 9 hodin u haly FORCE KCK v Malenovicích. Pokud bylo počasí nepříznivé, tak jsme před letošní sezonou do tréninků zařadili novinku. Ti co mají ,,chytré“ trenažéry, jeli společně nějakou vybranou virtuální trasu v aplikaci Rouvy,“ informuje jeden z reprezentantů FORCE KCK Zlín Ivo Odvárka.

Někteří zlínští cyklisté se připravovali v průběhu ledna až března také v zahraničí.

,,Dalibor Kmenta a Ladislav Pelc byli na pobřeží Středozemního moře na východě Španělska v Calpe, oba trénovali také na Mallorce. Roman Kozubík a Jiří Hradil byli na oblíbené Mallorce,“ prozradil dále Odvárka.

Jeden z nejúspěšnějších amatérský cyklistický klubů ve Zlínském kraji jde do nové sezony s několika změnami.

,,Michal Hradil a Tomáš Galuška ukončili, nebo přerušili kariéru a Josef Slezák si dává přestávku ze zdravotních důvodů. Do týmu se ale po mnoha letech vrátila legenda zlínské silniční cyklistiky Vladimír Baťa, který bude závodit v kategorii mužů 66 let a starší,“ upozornil Ivo Odvárka.

Zlínští cyklisté se podobně, jako v předcházejících deseti sezonách i v letošním roce soustředí hlavně na starty ve Slezském poháru. Uspět chtějí i v silničním mistrovství republiky amatérů, které se uskuteční v polovině července v Suchdolu nad Odrou. Zazávodí si rovněž v legendárních maratonech – v přerovském Mamut Tour, v Beskyd Tour a Krakonošově maratonu. Možné se představí také v silničním českém šampionátu Elite.

Ani v sezoně 2023 reprezentantům FORCE KCK Zlín nechybí velké ambice.

,,V loňském, ani předloňském roce jsme ve Slezském poháru po mnoha letech nedokázali zvítězit v soutěži družstev. Tuto soutěž jsme vyhráli už sedmkrát, a to v roce 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. V sezonách 2015, 2021 a 2022 jsme skončili druzí, proto bychom si rádi po dvou letech vzali zpět pohár pro vítěze v soutěži družstev. Samozřejmě se chceme ve všech závodech zviditelnit dobrými výsledky i v jednotlivých kategoriích,“ plánuje se svým týmem Odvárka.

Už v úvodním závodu se zlínským cyklistům dařilo. Slezský pohár začal Krnovským silničním kritérium. V něm v kategorii čtyřicátníků obsadil Kamil Hastík třetí místo.

Kategorii padesátníků vyhrál Roman Kozubík, Ivo Odvárka v této společnosti vybojoval stříbrnou příčku.

,,V první třetině závodu vypsaného na 18 okruhů se nám s Romanem podařil únik. Poté jsme na čele spolupracovali a až do

konce závodu jsme si rozdělovali průjezdy prémiemi,“ prozradil Ivo Odvárka.

Dařilo se i Zdeňkovi Ornerovi. Ten po úspěšných spurtech na prémiích ovládl kategori mužů 66 let a starší.

O víkendu Slezské pohár pokračuje dvěma časovkami. V sobotu 20. května se koná na Frýdeckomístecku Velká cena Žabně a v neděli 21. května se uskuteční Bohumínská časovka.

REPREZENTANTI FORCE KCK ZLÍN VE SLEZSKÉM POHÁRU 2023:

Kategorie A (do 29 let): David Chovanec.

Kategorie C (do 49 let): Kamil Hastík.

Kategorie D (do 59 let): Milan Sedlář, Roman Kozubík, Ivo Odvárka.

Kategorie E (do 65 let): Ladislav Pelc.

Kategorie F (66 a starší): Zdeněk Orner, Vladimír Baťa.

Poznámka: Jiří Hradil by patřil do kategorie B (do 39 let). Není však licencovaný, protože se zúčastní pouze několika závodů a v nich bude pomáhat licencovaným zlínským cyklistům.