Michal Hradil v závodu dlouhém 63 kilometrů rozloženém do tří okruhů, zajel čas 1:39:19. Druhou pozici obsadil ve stejném čase Adam Pilčík z týmu Bikeaction – Rocky Mountain, bronzový do cíle dojel o sekundu pomalejší Petr Swaczyna (CK Feso Petřvald).

,,Protože jsou v okolí Mokrých Lazců různé rekonstrukce a silniční uzavírky, tak se letošní Mokrolazecká 60 jela na pozměněné trase. Na okruhu, který se jel třikrát, bylo stoupání z Háje ve Slezsku na Hrabyni a menší stoupání v Budišovicích,“ informoval Michal Hradil.

Závod měl zajímavý průběh. Početné startovní pole se hlavně v kopci na Hrabyni tenčilo. V tomto úseku dobří vrchaři dělali všechno proto, aby se zbavili rychlejších závodníků.

,,Jelikož cíl byl po rychlém sjezdu v podstatě spurtérský, tak jsem po celý průběh závodu jel pasivně a snažil se až do cíle pouze udržet čelní skupiny. Ve druhém a třetím kole se však hlavně v kopcích jelo velmi ostře. Naštěstí se mi podařilo zůstat vpředu a do spurtu jsem si najel na dobré pozici. Protože všechny kategorie startovaly společně, tak bylo důležité dobře se v cílovém prostoru orientovat. To se mi povedlo a po loňském zrušení Mokrolazecké 60 se mi v letošním ročníku tohoto závodu podařilo obhájit prvenství z roku 2019,“ popsal Hradil průběh a rozhodující momenty.

V okolí Mokrých Lazců se podobně zviditelnil i matador Josef Slezák. Ten vyhrál mužskou kategorii nad 60 let.

Jednomu z lídrů zlínské formace FORCE KCK Cykloteam se rovněž dařilo v následném etapovém závodě ve Velké ceně SPAC (Slezského poháru amatérských cyklistů). V něm Michal Hradil skončil na pátém místě.

,,Tento závod se pravidelně jezdí v okolí Palkovic na Frýdecko-Místecku,“ prozradil Michal Hradil.

První den v sobotu dopoledne byla na programu individuální šestnáctikilometrová časovka.

,,Úvodní etapu jsem ale nezajel podle představ a se svým výkonem v jízdě proti chronometru nejsem spokojený. Po časovce jsem byl v kategorii třicátníků na průběžném čtvrtém místě. Na prvního Martina Helcela z Havířova jsem ztrácel 1 minutu a 46 sekund. Na druhého v pořadí Zdeňka Petříka z Krnova ale jenom 18 sekund,“ zavzpomínal zlínský cyklista na začátek etapáku v okolí Palkovic.

Odpoledne byl na programu okruhový 72kilometrový závod. Ten měl start i cíl u sjezdovky v Palkovicích. Na okruhu bylo stoupání na Myslík a hlavně těžký výjezd z Chlebovic.

,,Hlavní kategorie mužů do 29 let a kategorie třicátníků jely společně tři okruhy. V tom prvním jsem se s okruhem seznamoval. Závodění však bylo velmi aktivní. Pokusy o únik ale byly většinou rychle zlikvidovány. Ve druhém stoupání z Chlebovic rozjel lídr závodu Martin Helcel velmi ostré tempo. Na vrcholu kopce zbylo

vpředu už jenom šest cyklistů včetně mě. Přes velkou snahu se však po několika kilometrech na nás dotáhla další skupina. V ní byl i bratr Jiří Hradil. Jiří se později pokoušel nastupovat, aby soupeře unavil. To se mu však příliš nedařilo,“ sdělil Michal Hradil.

Zajímavá byla také 2. etapa. Po pětatřicátém kilometru se totiž Helcel rozhodl, že po časovce vyhraje i druhou etapu a samostatně odjel celému balíku. V posledním stoupání z Chlebovic nastoupil Ondřej Fierla (Team Forman Cinelli). Michal Hradil se ho společně s dalšími čtyřmi cyklisty na vrcholu kopce udržel. Ten pak do cíle mezi třicátníky dojel na druhé příčce a i díky šestisekundové bonifikaci se v průběžném pořadí posunul na třetí pozici.

Druhý den v neděli se jela závěrečná 3. etapa (43 kilometrů). Cyklisté v ní na trase objeli jeden sobotní čtyřiadvacetikilometrový okruh. Poté je čekal prudký výjezd na Ondřejník, kde byl cíl.

,,Téměř 4 kilometry dlouhé stoupání na Ondřejník je v úvodní polovině velmi prudké. Sklon se pořád pohybuje kolem 10 %. Výborní vrchaři tady vždycky uplatní svoje přednosti,“ upozornil Michal Hradil.

Skoro celou závěrečnou etapu jeli na špici balíku jezdci týmu Forman Cinelli a pracovali na svého lídra v hlavní kategorii Ondřeje Fierlu. Zlínští cyklisté Jiří Hradil s Davidem Chovancem se však snažili dostat do úniku. Pod Ondřejník ale dojela kompaktní skupina.

,,Poté se v úvodní prudké části stupání jelo velmi svižně. Já jsem ovšem cítil, že nejsem v nejideálnějším rozpoložení. V nejprudším úseku jsem hodně trpěl a průběžně druhý Zdeněk Petřík z Krnova i čtvrtý Ondřej Zelený z formace Eleven Black.et a pátý Bartlomiej Czyk z Havířova mi začali ujíždět a v celkovém hodnocení se dostali přede mě,“ konstatoval cyklista ze Zlína.

Michal Hradil se nakonec po nevydařené třetí etapě v konečném účtování etapáku Velká cena SPAC propadl z třetího místa na konečnou pátou příčku.

Ve formě se znovu ukázal veterán Josef Slezák, který si v etapové Velké ceně SPAC zaknihoval celkové prvenství.

VÝSLEDKY CYKLISTŮ FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN VE SLEZSKÉM POHÁRU 2021:

MOKROLAZECKÁ 60:

Muži do 29 let: 5. David Chovanec.

Muži do 39 let: 1. Michal Hradil.

Muži do 59 let: 2. Ivo Odvárka, 11. Milan Sedlář.

Muži nad 60 let: 1. Josef Slezák.

ETAPOVÝ ZÁVOD VELKÁ CENA SPAC:

Muži do 29 let: 10. David Chovanec.

Muži do 39 let: 5. Michal Hradil, 6. Jiří Hradil.

Muži do 59 let: 2. Ivo Odvárka, 3. Tomáš Galuška.

Muži nad 60 let: 1. Josef Slezák.