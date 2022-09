,,Závod v Petřvaldu mi profilově sedí. Jel se na okruhu pro spurtery a tempaře. Navíc mi vyhovovalo, že se závodilo za deště a při teplotě pouhých 15 stupňů. V podobných podmínkách se konal květnový závod O pohár starosty města Orlové a ten jsem také vyhrál,“ přiznal Roman Kozubík.

V Petřvaldu mu však chvíli trvalo, než se dostal do tempa.

,,Úvodních 35 kilometrů se mi nejelo dobře. Byl jsem unavený z předchozího dne, kdy jsem jel časovku Moravského poháru na Suchý vrch. V ní jsem skončil na stříbrné pozici. Od 35 kilometru jsem se ale postupně dostával do tempa. Měl jsem ovšem trochu obavy z cílového spurtu větší skupiny, kde to hrozilo pádem, protože silnice byla po dešti kluzká. Navíc s nekvalitním povrchem. Proto jsem v kopci 25 kilometrů před cílem nastoupil a ujel hlavní skupině. Do cíle jsem dojel na zlaté příčce s náskokem 2,5 minuty před Kamilem Hastíkem. K triumfu v Petřvaldu mi ale hodně pomohli týmoví kolegové z FORCE KCK Zlín, kteří při mém úniku brzdili hlavní pole,“ děkoval Roman Kozubík

V Petřvaldu se dařilo ještě dalším zlínským cyklistům. V hlavní kategorii mužů do 29 let skončil David Chovanec dvanáctý, v kategorii mužů do 39 let byl Jiří Hradil šestý. Prvenství slavil rovněž Tomáš Galuška. Ten vyhrál kategorii padesátníků. Na bronzové pozici v této společnosti dojel Ivo Odvárka. Třetí místo vybojoval i Zdeněk Orner v mužské kategorii nad 66 let.

Ve Slezském poháru se konal ještě jeden závod – O cenu Kilpi. Ten byl závodem do vrchu. Měřil 11,3 kilometru (převýšení 610 metrů). Jel se na trati se startem ve Frenštátě pod Radhoštěm, přes Trojanovice, Ráztoku s cílem na Pustevnách. V něm se ze zisku třetích příček radovali Ivo Odvárka (kategorie mužů do 59 let) a Zdeněk Orner (kategorie mužů nad 66 let).