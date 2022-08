,,Po loňských zkušenostech s touto časovkou jsem už od startu nasadil ostré tempo. Na trati to však byla těžká práce, protože se 8,5 kilometru jelo pořád do většího, nebo menšího kopce. Proto jsem se snažil rozvrhnout síly. Držel jsem maximálně 165 tepů za minutu, neboť jsem věděl, že bych měl tyto tepy během půlhodinové časovky udržet. V závěru jsem chtěl ještě jít přes tyto tepy, ale to se mi moc nedařilo. Únava byla znát. Navíc nepříznivé byly podmínky na konci časovky. Na Lysé hoře bylo jenom 11 stupňů a velký vítr,“ prozradil i se ziskem stříbrné příčky spokojený Ivo Odvárka.

Zviditelnil se rovněž Zdeněk Orner, který v mužské kategorii nad 66 let skončil v čase 44:52 čtvrtý. Roman Kozubík obsadil v kategorii čtyřicátníků páté místo. Tomu v cíli naměřili čas 33:12.

8,5 kilometru dlouhá časovka s převýšením 723 metrů měla start v Papežově (600 m.n.m.), cíl byl na vrcholu Lysé hory (1323 m.n.m.).