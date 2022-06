V závodu do vrchu Bystřice – Loučka, který pořádal oddíl cyklistiky TJ TŽ Třinec na nejlepší výsledek dosáhl Ivo Odvárka. Ten v kategorii padesátníků vybojoval časem 23:35 stříbrnou příčku. Josef Slezák v mužské kategorii 60 – 64 let obsadil díky času rovných 27 minut páté místo a Roman Kozubík v kategorii čtyřicátníků dojel do cíle v čase 22:47 na šesté pozici.