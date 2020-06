,,Zimní příprava probíhala podle osvědčeného modelu. Na najíždění kilometrů jsme se scházeli u haly FORCE KCK v Malenovicích. Po odpočinkovém konci září a říjnu jsme od začátku listopadu každou sobotu a neděli vždy od 9 hodin absolvovali společné týmové tréninky. Podle počasí jsme na tréninku najeli 120 až 150 kilometrů. Každý reprezentant naší formace za zimu najel 6000 až 8000 kilometrů,“ informuje jeden z reprezentantů zlínského FORCE KCK Cykloteamu Michal Hradil.

Zlínští cyklisté stihli trénovat také v zahraničí.

,,V lednu jsme absolvovali soustředění na Mallorce. V teple na největším ostrově Španělska najížděli další kilometry David Chovanec, Jiří Hradil, Michal Hradil, Jiří Slavík, Tomáš Galuška, Ladislav Pelc a šéf stáje Dalibor Kmenta,“ prozradil ještě Michal Hradil.

Nejúspěšnější regionální amatérský cyklistický klub ve Zlínském kraji jde do nové sezony s jednou podstatnou změnou. Z rodinných důvodů ukončil cyklistickou kariéru loňský suverén kategorie padesátníků Ivo Odvárka.

Zlínští cyklisté se podobně jako v předcházejících sedmi sezonách i v letošním roce soustředí hlavně na starty ve Slezském poháru. Uspět ale chtějí i v silničním mistrovství republiky amatérů, které se uskuteční v červenci v jižních Čechách ve Volyni a Vimperku.

,,Letošní novinkou je, že jsme do Slezského poháru přihlásili i náš rezervní tým,“ upozornil Hradil.

Reprezentanti FORCE KCK Cykloteamu Zlín mají i v sezoně 2020 velké ambice.

,,Na severomoravských silnicích bychom chtěli obhájit prvenství v soutěži družstev. Tuto soutěž jsme v Slezském poháru vyhráli už šestkrát, a to v roce 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 a 2019. V sezoně 2015 jsme skončili na stříbrné pozici. Celkové vyhrát chceme také co nejvíc kategorií jednotlivců,“ plánuje Michal Hradil.

První podnikem letošního Slezského poháru bude nedělní osmnáctikilometrová časovka jednotlivců Velká cena Frýdku-Místku. Druhý závod je na programu v sobotu 13. června, kterým je silniční závod Memoriál Aloise Dohnala v okolí Suchdolu nad Odrou.

REPREZENTANTI PRVNÍHO TÝMU FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN VE SLEZSKÉM POHÁRU 2020:

Kategorie A (do 29 let): David Chovanec.

Kategorie B (do 39 let): Jiří Hradil, Michal Hradil.

Kategorie C (do 49 let): Jiří Slavík, Milan Sedlář, Petr Vendolský.

Kategorie D (do 59 let): Tomáš Galuška.

Kategorie E (do 69 let): Ladislav Pelc, Josef Slezák.

REPREZENTANTI DRUHÉHO TÝMU FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN VE SLEZSKÉM POHÁRU 2020:

Kategorie C (do 49 let): Pavel Kokeš, Petr Řiháček, David Štícha, Oldřich Choleček, Jiří Choleček.

Kategorie D (do 59 let): Radomír Zvoníček, Dalibor Kmenta, Pavel Mrázek.

PROGRAM SLEZSKÉHO POHÁRU 2020:

Neděle 7. června: Velká cena Frýdku – Místku (časovka)

Sobota 13. června: Memoriál Aloise Dohnala (silniční závod)

Sobota 27. června: Bohumínská časovka (časovka)

Neděle 28. června: Staříčská časovka (časovka)

Sobota 18. července: Mistrovství S.A.C. ve Volyni (časovka)

Neděle 19. července: Mistrovství S.A.C. ve Vimperku (kritérium)

Neděle 19. července: Grand Prix Forman (silniční závod)

Sobota 1. srpna: Mokrolazecká 60 (silniční závod)

Neděle 2. srpna: Cena Continetálu (závod do vrchu)

Sobota 29. srpna: Beskyd Tour (silniční cyklomaraton)

Sobota 5. září: Velká cena SPAC (etapový závod)

Sobota 12. září: Časovka na Kasárna (trojčasovka)

Neděle 13. září: O cenu města Petřvaldu (silniční závod)

Sobota 19. září: Do vrchu Pusteven (závod do vrchu).