,,V trénincích jsme se zpočátku zaměřovali na rychlost, postupně se v nich přecházelo do intenzit a rychlosti,“ dodal Hradil.

Někteří zlínští cyklisté stihli trénovat také v zahraničí.

,,Matador Ladislav Pelc a šéf stáje Dalibor Kmenta byli na zimních soustředěních v Chorvatsku a na Mallorce,“ prozradil ještě Michal Hradil.

Nejúspěšnější regionální amatérský cyklistický klub ve Zlínském kraji jde do nové sezony pouze s mírnými změnami.

,,Do týmu se po roční pauze pozvolna vrací Ivo Odvárka. Ten se ale postaví na start jenom ve vybraných závodech a na celkové pořadí se letos zaměřovat nebude. Dalším navrátilcem do našeho týmu je Dušan Slavík,“ uvedl Hradil.

Zlínští cyklisté se podobně jako v předcházejících osmi sezonách i v letošním roce soustředí hlavně na starty ve Slezském poháru. Uspět chtějí i v silničním mistrovství republiky amatérů, které se uskuteční v polovině července.

Reprezentanti FORCE KCK Cykloteamu Zlín proto mají i v sezoně 2021 velké ambice.

,,Ve Slezském poháru bychom chtěli obhájit prvenství v soutěži družstev. Tuto soutěž jsme vyhráli už sedmkrát, a to v roce 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. V sezoně 2015 jsme skončili na stříbrné pozici. Celkové vyhrát chceme také co nejvíc kategorií jednotlivců. Každý náš cyklista má však svoje individuální cíle,“ plánuje Michal Hradil.

Reprezentantům FORCE KCK Cykloteamu Zlín se už v úvodních závodech dařilo. Slezský pohár začal třemi časovkami a zlínští cyklisté v nich vybojovali 5 medailových pozic.

Ve Velké ceně Žabně (12 kilometrů) skončil David Chovanec (kategorie do 29 let) třetí, Michal Hradil (kategorie do 39 let) čtvrtý a Tomáš Galuška mezi padesátníky vybojoval bronzovou pozici.

V Bohumínské časovce (21,5 kilometru) obsadil David Chovanec osmé místo, Michal Hradil v ní dojel třetí a rovněž se zisku bronzu se radoval Tomáš Galuška.

V osmnáctikilometrové Velké ceně Frýdku – Místku, která byla mistrovstvím Slezského poháru amatérských cyklistů, bral David Chovanec páté místo, Michal Hradil skončil sedmý, Kamil Hastík (kategorie do 49 let) rovněž sedmý, Tomáš Galuška vybojoval

stříbrnou příčku a Ladislav Pelc (kategorie do 69 let) obsadil pátou pozici.

O víkendu Slezské pohár pokračuje prvním silničním závodem. Tím bude v sobotu 5. června na Novojičínsku oblíbený Grand Prix Forman.

REPREZENTANTI FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN VE SLEZSKÉM POHÁRU 2021:

Kategorie A (do 29 let): David Chovanec.

Kategorie B (do 39 let): Jiří Hradil, Michal Hradil.

Kategorie C (do 49 let): Jiří Slavík, Dušan Slavík, Kamil Hastík.

Kategorie D (do 59 let): Tomáš Galuška, Milan Sedlář, Ivo Odvárka, Dalibor Kmenta, Radomír Zvoníček, David Štícha.

Kategorie E (do 69 let): Josef Slezák, Ladislav Pelc.