V tradičním závodu Grand Prix Forman se z prvenství radovali Roman Kozubík a Naďa Voráčová

silniční cyklistický Slezský pohár, závod Grand Prix Forman | Foto: se svolením Ivo Odvárky

V silničním závodu Grand Prix Forman vybojovali 6 medailových pozic.

Na Novojičínsku se nejvíc zviditelnili padesátníci. Tuto kategorii vyhrál Roman Kozubík, Ivo Odvárka mezi nimi obsadil bronzovou příčku.

,,Grand Prix Forman se od loňského roku jezdí na novém zvlněném 16kilometrovém okruhu. My padesátníci se čtyřicátníky a juniory jsme ho letos jeli čtyřikrát,“ prozradil Ivo Odvárka.

V závodu dlouhém 64 kilometrů jel hlavní balík dlouho pohromadě.

,,Ve druhém okruhu se o únik pokusili dva naši borci David Zatloukal a Radek Středulinský. Ti však byli po chvíli dostiženi. Pak samostatně odjel junior František Herman z formace Kilpi Racing Team a za chvíli se dostal do úniku čtyřicátník Petr Zatloukal z týmu Cyklokramo Suchdol nad Odrou. V naší kategorii padesátníků se o prvenství rozhodovalo v cílovém spurtu. V něm byl nejrychlejší Roman Kozubík, druhý skončil Milan Onderka z Yogi Racing Teamu Ostrava. Já jsem vybojoval třetí místo. V závěrečném spurtu byl ale ještě přede mnou Stanislav Prokeš ze Suchdolu nad Odrou. Ten ovšem zavadil o kolo jednoho juniora jedoucího vedle něho. Já jsem se pádu naštěstí vyhnul,“ popsal vývoj a rozhodující momenty v závodu Odvárka.

Zlínští cyklisté si z Novojičínska přivezli ještě 4 medaile. V ženské kategorii nad 40 let (48 kilometrů) zvítězila Naďa Voráčová, v kategorii mužů 60 – 65 let (48 kilometrů) dojel Ladislav Pelc druhý, v kategorii mužů na 66 let (48 kilometrů) vybojoval stříbrnou příčku Vladimír Baťa, Zdeněk Orner v této společnosti skončil třetí.

Letošním ročník silničního závodu Grand Prix Forman se jel na 16kilometrovém okruhu na trati mezi Starým Jičínem, Starojickou Lhotou, Polouvsí, Jeseníkem nad Odrou, Hůrkou a Starým Jičínem.

VÝSLEDKY CYKLISTŮ FORCE KCK ZLÍN V ZÁVODU GRAND PRIX FORMAN 2023:

Muži 19 – 29 let: 9. David Chovanec

Muži 30 – 39 let: 4. Jiří Hradil

Muži 40 – 49 let: 12. Radek Středulinský, 13. David Zatloukal

Muži 50 – 59 let: 1. Roman Kozubík, 3. Ivo Odvárka

Muži 60 – 65 let: 2. Ladislav Pelc

Muži na 65 let: 2. Vladimír Baťa, 3. Zdeněk Orner

Ženy nad 40 let: 1. Naďa Voráčová