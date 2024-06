Osmý ročník oblíbené hobby cyklojízdy mezi partnerskými městy Otrokovicemi a Dubnicí nad Váhom se vydařil.

cyklojízda Otrokovice - Dubnica nad Váhom | Foto: archiv pořadatele

Zajímavého závodu se zúčastnilo 181 cyklistů a cyklistek. Další 3 v něm jeli na elektrokole.

Jelo se na trase dlouhé 87 kilometrů.

První dojel do cíle v čase 2:19:30 Jakub Jando, před Dávidem Chrenkem, třetí byl Vladimír Pařízek (oba stejný čas).

Mezi ženami prvenství vybojovala Miroslava Murray (2:33:11), před Michaelou Frankovou (2:35:57) třetí skončila Natália Krajčiová (2:36:01).

Start oblíbené cyklojízdy byl letos v Otrokovicích na náměstí 3. května. Cíl byl Dubnici nad Váhom v ulici Sportovců.

Trasa z Otrokovic vedla přes Pohořelice, Oldřichovice, Zlín-Salaš, Bohuslavice u Zlína, Doubravy, Hřivinův Újezd, Kaňovice, Biskupice, Polichno, Uherský Brod, Šumice, Nezdenice, Záhorovice, Bojkovice, Pitín, Hostětín, Rokytnici, Jestřabí, Štítnou nad Vláří-Popov, Brumov-Bylnici, Horné Srnie, Nemšovou, Borčice do Dubnice nad Váhom.

V cíli v Dubnici nad Váhom pořadatelé ocenili nejlepší cyklisty. Vypsány byly čtyři kategorie: muži do 40 let, ženy do 40 let, muži nad 40 let a ženy nad 40 let.

Slavnostní vyhlášení výsledků bylo v areálu fotbalového hřiště v Dubnici nad Váhom.

Letošní cyklojízda se konala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

GALERIE NEJLEPŠÍCH CYKLISTŮ V CYKLOJÍZDĚ MEZI OTROKOVICEMI A DUBNICÍ NAD VÁHOM:

Muži do 40 let: Jakub Jando

Muži nad 40 let: Ivan Rehak

Ženy do 40 let: Miroslava Murray

Ženy nad 40 let: Eva Doležalová

Elektrokola muži: Antonín Srna

Elektrokola ženy: Milena Novotná