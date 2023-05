ROZHOVOR/ Poslední dubnovou neděli se konal závod horských kol BIKECORE OE Bikerally Otrokovice. Ten se jel jako 2. kolo seriálu Gergel Wood Bikerallye (WBS). Tradičně výborně organizovaný závod doprovázela skvělá atmosféra a k vidění byly špičkové jízdy. O tom, co příprava takového závodu obnáší a o dění kolem něho se rozpovídal jeden z organizátorů Dalibor Silný.

Sjezd horských kol v Otrokovicích | Foto: Dalibor Silný

Kdy se začalo s přípravou na letošní ročník tradičního otrokovického závodu?

V podstatě hned po dokončení minulého ročníku. Finální příprava začala po přidělení termínu letošního závodu od vedení seriálu Gergel WBS v prosinci loňského roku. Ostré přípravy pak pokračovaly v únoru a březnu.

Co to všechno obnášelo?

Spoustu administrativní práce. Jednali jsme o dotacích a povolení. O dotacích jsme jednali se Zlínským krajem a městem Otrokovice. Dále jsme natáčeli upoutávku, vyráběly se kostýmy a připravovaly se plakáty. Zajišťovali jsme věcné ceny vítězům všech kategorií. A hlavně, jako vždy jsme se snažili najít něco nového, čím každý další závod posuneme výš. Organizační výbor měl mnoho schůzí. Při závodu to pak byla klasika. Všechno potřebné se navozilo na místo do Kynologického areálu u Moravní lávky v Otrokovicích. Tam se všechno rozbalilo a nachystalo. Po závodu se uklidil nejen areál, ale také les, kde jsou závodní trasy.

Kolik lidí se letos podílelo na přípravě závodu?

Devět členů BIKECORE plus mnoho členů jejich rodin a také naši kolegové, kamarádi a spousta dalších dobrovolníků.

Kdo tvořil organizační tým?

Ředitelem závodu byl Radim Lang, dalšími hlavními organizátory byli Radim Matyák, Viktor Pospíchal, Jakub Kohoutek, Petr Kubas, Zdeněk Pančocha, Martin Svoboda, Jan Kolomazník a Dalibor Silný.

Co se v Otrokovicích dělo v posledním týdnu před závodem?

Byli jsme nervózní z toho, jaké bude o víkendu počasí a nervózní také z toho, jestli máme všechno připraveno. Do Kynologického areálu se vozil všechen potřebný materiál. Chystala se tombola a ceny pro vítěze. Ladily se všechny detaily. Nakládal se také hermelín. Všichni pracovali na doraz, aby všechno klaplo.

Přibližte další podrobnosti kolem přípravy na letošní ročník závodu?

Tratě se snažíme držet v dobré kondici po celý rok. Těsně před závodem byly obě tratě vyhrabány a vypáskovány, na nejnebezpečnější úseky jsme umisťovali molitany. Dva dny před závodem v pátek v 8 hodin ráno se v zázemí závodu sešlo 12 lidí a ti začali všechno připravovat. Stavěly se stany, instalovali jsme informační tabule a zvukovou aparaturu, zprovoznil se bufet a chystalo se parkoviště. Pracovali jsme do večera. Co jsme nestihli v pátek, tak se dolaďovalo v sobotu.

Kolik bylo na nedělní závod potřeba pořadatelů?

Na bezproblémovém chodu závodu se podílelo 70 pořadatelů.

Kolik se letošního ročníku závodu zúčastnilo bikerů?

Na startu bylo v 9 kategoriích 167 jezdců.

Kdo se stal absolutním mužským vítězem?

Už pošesté u nás obhájil prvenství Petr Malý. Malý letos vyhrál s velkým 9sekundovým náskokem před Petrem Janečkem. Závod byl zajímavý, protože v absolutním pořadí v dalších 9 sekundách bylo dalších 5 závodníků. Rozdíl mezi druhým Petrem Janečkem a třetím Davidem Herclíkem byl 0,1 sekundy. Pořadí se měnilo až po poslední jízdě. Byla to klasická bikerally.

Kdo kraloval mezi ženami?

Veronika Machová z klubu TUFO CykloZákladna Otrokovice. Veronika je mladá krev, která mezi ženami dominovala. Druhou Michalu Šantavou porazila o 6,8 sekundy. A to si nejsem jistý, jestli vůbec měla teleskop.

Jaký byl v Otrokovicích doprovodný program?

Capri-sun bike školička a skákací hrad byl zdarma. Měli jsme tombolu, jejíž výtěžek převzal zástupce Naděje Otrokovice, připravili jsme závod v přezouvání plášťů.

Podělte se o zajímavosti kolem letošního otrokovického závodu?

Na zdejších tratích se závodí už víc jak 30 let. BIKECORE OE letos pořádalo svůj 15. ročník. Závod se koná na unikátní části kopce Tresný. Ten vznikl splavováním zeminy firmou Baťa, aby tady mohla být postavena továrna a zahradní město Baťov. Díky tomu vděčíme za unikátnost našich tratí.

Co chystáte v budoucnu ještě zlepšit?

Snažíme se každým rokem posouvat dál. Plány dopředu ale nezveřejňujeme. Nechte se překvapit, co bude dál.

Chcete v souvislosti se závodem v Otrokovicích někomu poděkovat?

Závod zaštiťovala starostka Otrokovic Hana Večerková. Kromě ní děkuji všem, kdo nás podporují, pomáhají nám a všem, kteří přijeli na náš závod, jezdcům a divákům za účast a ohleduplné chování, a samozřejmě všem pořadatelům za skvěle odvedenou práci. Dále pak Zlínskému kraji, městu Otrokovice, Lesům České republiky a obcím Bělov a Žlutava za podporu. Sponzorům za jejich podporu. A nebesům, že nám vyšlo krásné počasí.

PŘEHLED VÍTĚZŮ ZÁVODU HORSKÝCH KOL BIKECORE OE BIKERALLY OTROKOVICE 2023:

Mini do 12 let: Jakub Zelený (6 jezdců dojelo do cíle)

Střelci do 15 let: Oliver Fiala (17 jezdců dojelo do cíle)

Junioři do 18 let: Tomáš Bernat (40 jezdců dojelo do cíle)

Hardtail pevný rám kola: Ondřej Krhánek (14 jezdců dojelo do cíle)

Gentleman do 45 let: Jiří Gergel (16 jezdců dojelo do cíle)

Legendy nad 45 let: Miroslav Křížek (7 jezdců dojelo do cíle)

E-bike: Tomáš Musil (6 jezdců dojelo do cíle)

Ženy: Veronika Machová (9 jich dojelo do cíle)

Muži do 35 let: Petr Malý (48 jezdců dojelo do cíle)

Nejstarší jezdec: Jiří Brázdil (ročník 1958)

Nejmladší jezdci: Kristián Vogeltanz a František Maláč (oba ročník 2014), František Maláč závod nedokončil.