Další obětí v podobě zrušeného sportovního turnaje má zákeřná pandemie koronaviru. Neuskuteční se totiž ani jubilejní 10. ročník prestižního mezinárodního sledge hokejového turnaje Lapp Cup Zlín, který se každoročně hrává první zářijový týden.

Sledge hokejisté Zlína. Ilustrační foto | Foto: petrkoval.cz

„Není to lehké rozhodnutí, ale okolnosti nás k tomu donutily. Nikdo teď neví, co bude, týmy nemají šanci vědět, zda-li budou moci dojet. My nevíme, jestli budou vůbec otevřené tou dobou hranice. Nebyla jiná možnost, lepší akci zrušit teď, než čekat a rušit ji v momentě, kdy už bude všechno rozjeté a bude v tom hromada peněz,“ vysvětlil ředitel Lapp Cupu Petr Julina.