Chovanec obsadil druhé místo v hlavní kategorii mužů do 29 let. V Beskydech se prezentoval časem 31:48. Tuto kategorii vyhrál Petr Blaťák (Cyklokramo Suchdol nad Odrou), který byl rychlejší o 28 sekund, třetí byl Jan Šik (Ostra-Multicraft Čeladná, 32:10).

,,Protože šlo o závod do vrchu, tak jsem se snažil na začátku nepřepálit tempo a dobře si rozvrhnout síly. To se mi podařilo. Ale zhruba kilometr před cílem před vrcholem Lysé hory jsem měl krizi. Naštěstí posledních 500 metrů už není tak prudkých, tak jsem to nějak dojel. Tento závod mi však příliš nevyhovuje. Jsou v něm prudká stoupání, která mi moc nesedí. Proto jsem s výkonem i výsledným časem spokojený. Tento tip závodů, jako je časovka na Lysou horu, nevyhledávám. Proto jsem ho jel s čistou hlavou a bez emocí a s představou hlavně si ho užít,“ přiznává David Chovanec.

Odvárka v kategorii padesátníků bral druhou příčku za čas 33:06. Roman Kozubík skončil v této společnosti v čase 33:37 čtvrtý, Milan Sedlář (oba FORCE KCK Zlín, 42:35) třináctý. Zvítězil Mirek Dyka (Barbarian race Team, 32:51), bronz si pověsil na krk Stanislav Prokeš (Cyklokramo Suchdol nad Odrou, 33:33).

,,Časovku jsem takticky nezvládl. Přepálil jsem začátek, protože jsem si myslel, že vydržím nastavené tempo celých 8,5 kilometru. Ale v polovině kopce mi došly síly a sotva jsem dojel do cíle. Na trase mě dojel i týmový kolega David Chovanec, který vyjížděl 40 sekund za mnou,“ přiznal Ivo Odvárka.

,,V kategorii padesátníků to ale stačilo na zisk alespoň druhého místa,“ potěšila i stříbrná pozice Odvárku.

Nositelé barev FORCE KCK Zlín závodili i v dalších kategoriích. V kategorii čtyřicátníků skončil David Zatloukal (40:49) patnáctý a v kategorii šedesátníků obsadil Zdeněk Orner (47:38) 8. místo.

8,5 kilometru dlouhá časovka s převýšením 723 metrů měla start v Papežově (600 m.n.m.), cíl byl na vrcholu Lysé hory (1323 m.n.m.).

V neděli 18. srpna pokračuje silniční Slezský pohár dalším závodem. Cyklisté si už po dvaatřicáté zazávodí O cenu města Petřvaldu.