Satoranský odehrál při bitvě obran 20 minut, na lavičce vysedával častěji, než by si představoval, co je však důležitější, nedal ani bod a skončil s nejhorší efektivitou z týmu domácích -2.

Jako by měl v hlavě zpackaný závěr předešlého euroligového utkání v Kaunasu, kdy místo volné střely volil naznačení, po kterém už se v poslední sekundě nedostal k pořádnému zakončení, přitom měl výhru hostů „na ruce“. Žalgiris tak zvítězil o bod.

„Čeští kluci se začleňují do týmu, postupně začínají rozumět našemu systému. Zároveň bychom po nich měli chtít o trošku víc, protože jsou to zkušení hráči, zažili spoustu různých systémů a koučů. Takže vědí, jak reagovat při všech možných situacích,“ vysvětloval Jasikevičius.

Satoranský byl viditelně naštvaný, po utkání nechtěl mluvit s novináři (ani těmi českými), přestože kromě Deníku přímo do Barcelony poprvé zavítala také Česká televize. „Nezlobte se, dělal jsem, co šlo,“ omlouval se jeden ze zástupců tiskového oddělení FC Barcelona.

Nevadí. Poslední dva zápasy pro třicetiletého rozehrávače zkrátka nebyly jednoduché. A český reprezentant s bohatými zkušenostmi z NBA na to samozřejmě má naprosté právo. Ve většině předešlých duelů navíc oba Češi ukázali, jak moc platní mohou pro katalánský velkoklub být. A i trenér Barcy je si toho dobře vědom.

„Jsou skvělí. Nejdůležitější teď je nehledět tolik na jejich výkony, pořád se snaží přizpůsobit. Zajímá nás, jak zapadají do kabiny, jakou projevují snahu. Celkově jsme moc šťastní, že je tady máme,“ má jasno Šarūnas Jasikevičius.

Veselý: Bylo to tvrdé

Jan Veselý dostal šanci v základu, kde více příležitostí doposud měl Turek Sanli. Nakonec strávil na palubovce něco přes patnáct a půl minuty a k výhře pomohl čtyřmi body, dvěma doskoky a dvěma asistencemi. A ochotně přikráčel za českými novináři.

„Ubojovaná výhra, dnes to nebyl úplně krásný zápas. Bylo to silové, některé fauly se pískaly, jiné ne. To je ale basket, nebude se pískat všechno, na obou stranách to bylo tvrdé,“ hodnotil pivot.

„Přišel jsem s tím, že se budu snažit týmu pomoct co nejvíc v jakékoliv pozici. Počítám výhru a jdeme dál,“ zmínil Veselý.

Co rozhodně stálo za to, byla vynikající kulisa. Bezmála šestitisícovka diváků hnala domácí dopředu i přesto, že se hrálo v neděli ve 12.30. Kotel se nezastavil po celý zápas. Večer se pak spousta fanoušků přesunula na večerní fotbalový mač Barcelona – Athletic Bilbao. A byli mezi nimi i Češi.

„Přijeli jsme na rallye do Salou, ale odjeli jsme o den dříve než to skončí a šli na basket. Kdy jindy zase bude možnost vidět hrát Čechy za Barcu,“ řekl Martin ze Zlína.

„Nikdy jsme na takovém basketu nebyli. Můj syn basketbal hraje. Přemýšlíme, že večer ještě zajdeme na fotbal, i když už jsme tady byli na Lize mistrů na Slavii a loni na Valencii,“ doplnil Martina kamarád Julius.