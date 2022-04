„I když jsme prohráli, děvčata musím minimálně za druhou půlku pochválit. Jsem rád, že to holky nevzdaly a bojovaly až do konce. Na tom se dá už stavět,“ míní Habrovanský.

Známý trenér jsem přesvědčený, že pokud by házenkářky Jiskry měly v týdnu více společných tréninků a pokaždé bojovaly tak, jako v Jindřichově Hradci ve druhé půli, tak i bez zraněných opor by předcházející utkání dokázaly odehrát buď vítězně, nebo alespoň o mnoho vyrovnaněji.

1. házenkářská liga žen, 18. kolo: Házená Jindřichův Hradec - TJ Jiskra Otrokovice 26:24 (15:9). Nejvíce branek: Kovářová 5, Ošívková 4 – Divílková 10/3, Lapčíková 6. Rozhodčí: Mrázová, Nelhýbelová. Vyloučení: 2/5. Sedmimetrové hody: 3/3 – 3/3.

S prvním poločasem ale otrokovický kouč vůbec spokojený nebyl. „Věděli jsme, že nás čeká dost těžké utkání se soupeřem, který se snaží o velmi rychlý přechod do útoku s následným zakončením a tento předpoklad děvčata z Jindřicháče také v prvním poločase plně naplňovala. Bohužel jsme jim tuto taktiku svými osobními chybami hodně pomohli plnit. Proto není divu, že na tabuli svítilo poločasových 15:9,“ uvedl na klubovém webu Habrovanský.

K výkonu i přístupu některých svěřenkyň měl o přestávce oprávněné výhrady.

„Chápu, že se dělají chyby, že jsou holky nervózní, nevyhrané, mají málo zkušeností, což k těmto chybám vede. Co však nechápu je situace, že když udělám chybu na polovině soupeře obzvlášť, tak přeci nemůžu zůstat stát a dívat se, jak to dopadne a volným krokem se vracet,“ hněvá se Habrovanský.

„Kvůli chybám se můžeme zlobit, ale ty jsou a budou vidět pořád, ale vykašlat se na nápravu své chyby se přeci nemůžu,“ míní.

Ve hře hostujícího družstva se ale objevilo i dost taktických chyb. „Jsme v oslabení a my se snažíme o co nejrychlejší zakončení, i když pokyn zněl jasně – až do pasivity. A pozor, tohle jsme dokázali dokonce dvakrát během jednoho oslabení,“ kroutil nechápavě hlavou.

Tohle a další sondy do duší hráček byly také témata poločasové rozmluvy Habrovanského se svými svěřenkyněmi.

„Jsem rád, že to holky pochopily a vzaly si k srdci, neboť druhá půlka byla již úplně jiná. Ano, chyby byly, ale makalo se a byla snaha je napravit. Také jsme dostali v druhé půlce jen jedenáct branek. Takže ono to stojí za tu dřinu,“ prohlásil.

Hostující trenér po změně stran litoval jenom pár nedotažených rychlých útoků až k zakončení. „Také nám chybělo i více štěstí v koncovce, kdy tři náskoky proměnit, tak to možná dopadlo jinak,“ přemítá.

„Když k tomu připočtu i to, že některá děvčata hrála se sebezapřením a jiná se v neděli nepotkala s optimální formou, tak za mne super výkon. A pozor, proměnili jsme všechny tři sedmičky!“ dodal s úsměvem.

Otrokovické házenkářky v dalším zápase první ligy žen vyzvou doma Velké Meziříčí.