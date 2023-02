Do Prahy navíc nemohl přivézt kompletní mančaft. I to se projevilo na vysokém skóre. „Rozdíl 30 bodů by ještě byl přijatelný. Takový výsledek jsme však nečekali. Bohužel se to vyvinulo, jak vyvinulo, Říčany jsou prostě někde jinde,“ uznal Juřík.

Šanci na nápravu bude mít už tuto sobotu, jeho svěřenci na domácím hřišti od 11.00 hodin přivítají Vyškov. „Snad to počasí dovolí," přeje si Petr Juřík.

Podrobnější povídání s Petrem Juříkem o své hráčské budoucnosti i posilách vyjde už zítra.

Extraliga ragby, I. kolo

Říčany - Zlín 88:0 (34:0)

Další výsledky

Sparta - Dragon Brno 25:17 (17:3)

Tatra - Slavia 19:12 (14:5)

Praga Praha - Vyškov 12:59 (0:34)