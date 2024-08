/FOTOGALERIE/ Černým koněm domácího závodu a se startovním číslem 17 se vydá vstříc nástrahám zlínské Barum Czech Rally (16. – 18. srpna) posádka Adam Březík – Ondřej Krajča (Škoda Fabia RS Rally2). Dvojice Samohýl Škoda Teamu by ráda navázala na loňské umístění a získala do hodnocení českého šampionátu maximum mistrovských bodů.

„Barumka je pro nás jednoznačně vrchol sezony a jeden z nejdůležitějších závodů v českém mistráku. To vše je umocněno domácím prostředím, množstvím známých, kamarádů a našich fanoušků kolem tratí. Příprava je vždy až perfekcionistická, přece jen tady auta trpí daleko více, než na jiných závodech. Navíc průběh je každý rok více a více vyhrocený, musíme být stoprocentně připraveni,“ hřímá pár dnů před startem soutěžák z Baťova města.

Barum Czech Rally Zlín je v posledních letech nedílnou součástí prestižního seriálu ERC (Mistrovství Evropy) a pojede se jako předposlední klání MČR v rallye. V rámci českého bodování Barumka disponuje koeficient 1,5, kterým se budou do průběžného hodnocení násobit získané body. Pro závěr českého šampionátu, kdy poslední podnikem bude ještě zářijový Rally Pačejov, výsledky jistě budou zásadní.

Adam s Ondřejem loni na Barumce obsadili 4. místo v ERC, třetí v rámci českého šampionátu. Na evropskou „bednu“ jim tehdy chybělo 2,9 vteřiny, o pouhých osm desetin porazili Filipa Mareše.

„Bavit se o nějakém taktizování vzhledem k českému koeficientu nepůjde, nebude na to čas. Prostě musíme od začátku jet a zkusit posbírat co nejvíce bodů. To je jasné zadání, jediná možná taktika.

Proti předchozím startům se vždy snažíme zlepšovat a toho bychom se chtěli držet i na Barumce. Určitě chceme pomýšlet na příčky nejvyšší, hodně bude záležet na tom, jak závod rozjedeme a kde se budeme průběžně pohybovat,“ říká před startem Adam Březík.

Harmonogram vychází z osvědčené podoby rychlostních zkoušek, přesto některé měřené úseky prošly změnou. Největší porci ostrých kilometrů nabídne sobotní etapa. Celkem čeká na účastníky 15 rychlostních zkoušek o délce 201,79 km. Posádky při Barumce po cestách Zlínského kraje najedou 875,53 km.

„Skladba tratí je klasika. Za mě je škoda, že se nepovedlo zařadit celou podobu erzety Držková. Jede se jen začátek z Rajnochovic, pak se uhýbá spíše do známé vsetínské rychlostky. Ale to nic neubírá na její náročnosti. Novinkou jsou Kateřinice, které se pojedou opačně. Určitě se bude lámat chleba v sobotu na Bunči, který je ze sedmdesáti procent jiný. Tam na tom budeme všichni stejně a ukáže se na trati,“ zdllínraznňuje Březík.

Samozřejmě se těší i na úvodní páteční městskou zkoušku. „S nepopsatelnou atmosférou a geniální kulisou! Slušovice zase beru jako dobrou erzetu na ranní sobotní probuzení a na rozjetí před těžkými rychlostkami, které budou následovat. Ale osobně nemám na Barumce žádnou rychlostku, kterou bych neměl rád,“ zdůrazňuje mladý závodník.

Zlínským pořadatelům se přihlásilo celkem 106 posádek z 19 států, z toho 24 jezdců pojede s prioritou ERC1.

„Když se dívám na startovku a znám konkurenci v Evropě, očekávám, že tady bude minimálně deset jezdců, kteří mohou Barumku vyhrát. Horkým adeptem bude Simon Wagner, Llarena a Franceschi taky nepojedou pomalu, podruhé tady pojede světem ostřílený Paddon. I Tempestini má letos neobyčejnou formu. K tomu připočtěme českou špičku. Ale nerad bych na někoho zapomněl,“ vypovídá lukovský rodák.

Adam Březík s Ondřejem Krajčou se v rámci přípravy představili na předchozím evropském klání Rally di Roma Capitale. I vinou defektu, třiadvacátá příčka nebyla úplně výsledkem, pro který Samohýl Škoda Team do Itálie jel, ale i tak posádka získala mnoho cenných zkušeností.

„S našimi závody to vůbec nedá srovnat. Jedná se o úplně odlišný druh závodění, je tam zapotřebí vzhledem k přehřívání i daleko více hledět na brzdy či gumy. Je to také o jiném rozpisu, mít ho napsaný do určitých sekvencí, které na sebe navazují, aby byl jezdec připraven na to, co přijde. Zatáčky mnohdy přicházely v rychlém sledu, chtělo rozpis daleko více zjednodušit. Nám to dalo spoustu nových zkušeností, odlišných od toho, co máme zažité z Česka. To nás může posunout dál,“ směje se Březík, jenž si na jihu Evropy prošel i „saunovými rituály“, kdy v autě panovaly teploty přes 60 stupňů!

„Hlavně jsme seděli v závodním autě a najeli další kilometry. Těch není nikdy dost. Do Barumky se ještě zúčastníme oficiálního testu a pak v pátek zasáhneme do kvalifikace. K tomu zveme naše fanoušky na středeční oficiální autogramiádu ve Zlatém Jablku (19:30 hodin). V servisní zóně pak budou pro ně připravena k zakoupení nová týmová trička,“ zve Adam Březík.

(pla)