„Také nyní je našim hlavním cílem uvidět cíl nejnáročnější české soutěže. To ale neznamená, že nebudeme chtít jet rychle a uspět. Ale přece jen jsem už někde jinde, moudřejší a rozvážnější,“ usmívá se Vopatřil, který se svým navigátorem Jaroslavem Blažkem poveze na svém Opel Corsa Rally 4 startovní číslo 58.

Co vás přilákalo opět do víru závodů, na trať Barum Rally?

Od loňského roku máme v našem týmu nové vozidlo, na konci sezony jsme pořídili zánovní čtyřku Opel Corsa. A protože pro tuto soutěž se nenašel zájemce na její pronájem, chci to auto osobně pořádně vyzkoušet, abych věděl, co dokáže. V neposlední řadě jsme si samozřejmě chtěl udělat radost, závodění mám stále v krvi! Bude zajímavé se poprat s aktuální evropskou konkurencí!

Jak náročné tratě vás čekají? Hodně se změnila jejich náročnost?

Změnily se dost, ale mně se to líbí!Mám raději těžší erzety než nějaké okruhové zkoušky. Takže já se na závod těším!

A co konkurence?

Samozřejmě na nejlepší typu Kopecký, Paddon, Cais se budeme dívat z velké dálky, jsou to piloti s jinými vozy. V naší třídě je celkem 26 aut, což bude hezký závod, tak uvidíme, jak si povedeme. Když budeme do TOP deset v naší kategorii RC4 1, tak bychom byli asi spokojeni. Ruku na srdce, samozřejmě vzhlížíme i malinko výš, ale je to těžká soutěž, nechci nyní předjímat. Pořád opakuji, že půjde půjde hlavně spíš o dojetí. Ale když jsem jel Rally Hustopeče, tak jsem viděl, že se fakt jede rychle. A i v nadcházejícím víkendovém velkém závodě čekám hodně svižné tempo od začátku až do konce.