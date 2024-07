„Až do konce jsem musel jet naplno, protože Filip jel fakt rychle. Ráno bylo zrádné a odpoledne chytil fakt pěkné tempo. Ale vyšlo to. Jsme rádi, že se to znovu podařilo tady, kde se nám to podařilo (vyhrát) poprvé,“ prozradil v cíli šťastný Stříteský České televizi.

Čtyřiadvacetiletý pilot týmu Auto Podbabská Škoda Mol se na Mladoboleslavsku dostal do průběžného vedení po druhém měřeném úseku první místo už nepustil. Mareš se mu sice po předposledním testu dokázal přiblížit na 1,8 sekundy, ale Stříteský v závěrečné městské erzetě útok odrazil a navázal tak na vítězství z květnové Rallye Český Krumlov.

„Bohemia rallye teď bude patřit mezi mé oblíbené soutěže! Na Bohemku vzpomínáme rádi, nejen proto, že jsme tady vyhráli. Ale vybojovali jsme tady i první bednu a startovali tady s podporou továrního týmu. Je to jedno s druhým," uvedl mladý závodník, který svou automobilovou kariéru odstartoval na motokárách, kterým se coby trenér věnuje dodnes.

Mareš se letos představil ve druhém odjetém závodě MČR a nakonec vylepšil výsledek z Českého Krumlova, kde byl čtvrtý. "Dali jsme do toho všechno a myslím si, že se nemáme za co stydět, Dominik byl lepší. Druhé místo v téhle konkurenci je super výsledek," přitakal v cíli Mareš.

Nejúspěšnější rallyeový závodník a mnohonásobný český šampion Jan Kopecký přišel o šanci na úspěch v sobotu, kdy zaváhal, udělal menší chybu a ztratil asi sedm sekund. „Pak už jsem se nedokázal posunout dopředu. Klukům gratuluji," smekl Kopecký.

Český šampionát si dá nyní měsíc pauzu, aby opět nejen nejlepší čeští závodníci, ale i z celé Evropy změřili síly na Zlínsku, kde se uskuteční 53. ročník Barum Czech rallye Zlín.