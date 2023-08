Měsíc a půl před barumkou vyhrál Rally Bohemia, i díky tamnímu skalpu Jana Kopeckého byl považovaný za černého koně 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín. Oficiálně však nakonec skončil „až" šestý, s minutovou ztrátou na šampiona Kopeckého. „Jsem spokojený i nespokojený,“ říká na rovinu kelčský závodník Dominik Stříteský. „Mrzí nás včerejšek, ztráta tam narostla. Dneska jsme se s nimi tahali o vteřinky. Bylo to super, napínavé,“ popisoval Stříteský své dojmy v neděli večer.

Kelčský rallyeový závodník Dominik Stříteský. | Foto: Deník/Martin Břenek

V pátek ztratil jen 4,6 vteřiny na vedoucího Wagnera, úvod druhého dne ale nebyl podle jeho představ. Druhou RZ zakončil jako čtrnáctý, třetí jako jedenáctý. V poslední dopolední zkoušce se sice už vešel do desítky (sedmé místo), na vedoucího Caise však po první sekci ztrácel téměř půl minutu.

„Popravdě ještě nevím, proč jsem se do toho nedokázal pořádně dostat. Musíme na to teprve přijít, každopádně nás to stálo lepší výsledek. Mrzí mě, že to takto dopadlo. Bohužel,“ posteskl si 23letý automobilový závodník.

Před odpoledními zkouškami měl o čem přemýšlet. V jednom měl však měl jasno – nehodlal jít za hranu a riskovat konec v závodě.

OBRAZEM. Druhá etapa Barum Rally objektivem Jiřího Hejtmánka

„Nechtěl jsem jít do risku, ať to neskončí špatně. Letos už toho bylo několik, nemohl jsem si to dovolit,“ zdůraznil. „Postupnými krůčky jsme se pak do toho dostávali.“

V odpoledních RZ se zlepšil, stále se však nacházel na rozhraní první desítky. Po sobotě nakonec pobýval na sedmé příčce, na vedoucího Kopeckého měl ztrátu 49 vteřin.

Z neděle už měl dobrý pocit, se svými jízdami byl spokojený. Nakonec se vyšplhal ještě o příčku výše.

„Jelo se ve vysokém tempu, rozdíly byly malé, časy super – Erik (Cais) letěl na Pindule, pěkný výsledek zajel Adam (Březík). Parádní barumku měli i Filip (Mareš) a Simon (Wagner). Moc jim to přeji, zaslouží si to! My z toho bohužel nic neurvali. Ale to je prostě rally,“ uvědomuje si pilot Škody Fabie R5, jehož navigátorem byl Jiří Hovorka.

Šampion Kopecký o výhře, vedru i budoucnosti: Příště asi závodit nebudu

O příčku za Stříteským skončil Cais, který v sobotu odpoledne utrpěl defekt. Na o rok mladšího závodníka měl nakonec náskok 10,7 vteřin.

„Nebýt defektu, tak Erik by úplně v pohodě vyhrál. Přišla však chyba a už to bylo. Určitě bych mu to přál,“ nezastírá. „Dokážu se vcítit, jak se musel na domácí půdě cítit,“ vžívá se do jeho kůže.

Vítězství si i díky problémům Caise znovu odvezl Kopecký.

Výsledek je dobrý! těší Březíka. Vyzdvihl nový vůz, přiznal smyky

„Je to zkušený pilot, předvedl mazácký výkon. Počkal, až ostatní udělají chybu, držel se tam. Dojel si pro zasloužené vítězství,“ smekl Dominik Stříteský před oficiálně 11násobným vítězem barumky.

Velkým tématem letošního ročníku byly vysoké teploty. Jak se s nimi vypořádal šestý muž pořadí?

„Člověk nemá na výběr, počasí si nevybírá. Není nic příjemného se v takovém vedru péct. Nejhorší je, že na vás dříve přichází únava, v tomto je to horší. Máme však fyzičku, jsme na to zvyklí,“ nevymlouvá se na obtížné podmínky.