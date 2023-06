David Chovanec vybojoval ve Slezském poháru v časovkách v Žabni a Bohumíně stříbrné pozice

Slezský pohár 2023, časovky v Žabni a Bohumíně, David Chovanec | Foto: se svolením Davida Chovance

Ve Velké ceně Žabně v hlavní mužské kategorii do 29 let vybojoval David Chovanec druhou příčku. Na dvanáctikilometrové trati zajel čas 16:48. Zvítězil Ondřej Fierla, který byl 39 sekund rychlejší, třetí skončil Jan Zátopek (oba Team Forman profiq Cinelli, 16:59).

V Žabni na Frýdecko-Místecku se dařilo také dalším zlínským cyklistům. V kategorii padesátníků obsadil Ivo Odvárka v čase rovných 18 minut čtvrté místo, Zdeněk Orner (20:56) dojel rovněž čtvrtý v mužské kategorii nad 66 let.

Reprezentanti FORCE KCK Zlín se zviditelnili i v Bohumínské časovce. V ní David Chovanec obsadil druhou pozici, když na 21,5 kilometrové trati zajel čas 30:10. Opět zvítězil Ondřej Fierla (28:31), třetí byl Jan Šik z Čeladné (30:59).

V Bohumíně byla pro Zlín úspěšná kategorie padesátníků. V této společnosti potěšil zisk druhé příčky Romana Kozubíka (29.45). V kategorii čtyřicátníků skončil Kamil Hastík v čase 31:52 devátý a v kategorii mužů 66 let a starší vybojoval Zdeněk Orner (36:34) sedmou pozici.

,,Byly to moje první silniční závody v letošní sezoně. A hned jsem jel časovky, které jsou vždy velmi intenzivní. Proto jsem v nich neměl velké očekávání. V Žabni jsem se ale cítil dobře a na Frýdecko-Místecku jsem se snažil jet na maximum. To se mi povedlo. Navíc mi krátká a členitá trať v Žabni sedla. Časovka v Bohumíně se jela na rovinaté trati. V průběhu tohoto závodu foukal vítr, ale jeho vývoj to neovlivnilo. V Bohumíně jsem si snažil rozložit tempo tak, abych mohl v závěru ještě zrychlit. To se mi rovněž podařilo,“ byl v obou časovkách s výkonem i umístěním spokojený David Chovanec.