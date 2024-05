Double. Tereza Svobodová a Šimon Koblížek si na EGE Aquatlonu České Budějovice připsali dvojitá vítězství – stali se mistry republiky a také celkovými vítězi Českého poháru v aquatlonu, který v neděli 28. dubna vyvrcholil na jihu Čech svým pátým závodem.

Šimon Koblížek se na EGE Aquatlonu České Budějovice stal mistrem republiky a také celkovým vítězem Českého poháru. | Foto: Česká triatlonová asociace

Zatímco Šimon Koblížek se na aquatlonové závody poctivě připravoval, protože patřily k vrcholům jeho sezony, Tereza Svobodová je vnímala spíše jako kvalitní přípravu na triatlonovou část roku. Přesto se postavili na stupně vítězů společně. Svobodová dokonce dokázala ovládnout tři z pěti pohárových závodů, jednou byla druhá! Koblížek má dvě zlata a jedno stříbro.

Koblížek byl po plavecké části těsně druhý, po 400 metrech dohmátl jen o dvě desetiny sekundy později než David Pluhař (4:25,2), který se tak letos stal už počtvrté vítězem Speedo Plavecké prémie pro nejlepšího plavce závodu.

„Věděl jsem, že musím pětku rozběhnout hodně rychle, aby se mě David stejně jako ve Zlíně nezachytil. Brzy jsem se na čele odpoutal a pak už mi táta jen hlásil odstupy, takže jsem věděl, že mám dostatečný náskok, který už jsem si jen hlídal,“ popsal Koblížek svou taktiku na 5km běžecké části, která se uskutečnila ve sluncem prohřátém Parku Stromovka.

Koblížek zvítězil s náskokem 21 vteřin na Roberta Němce. Bronz patří Janu Odehnalovi.

„První cíl sezony je splněný. Ten další bude následovat na mistrovství Evropy v Portugalsku, které se koná ve druhé půlce června. Jen se musím připravit na to vedro, které mi ani dnes nedělalo příliš dobře. Chci tam získat co nejvíce bodů do světového žebříčku, což je pro mě nejvyšší priorita.“

Tereza Svobodová se na EGE Aquatlonu České Budějovice stala mistrem republiky a také celkovým vítězem Českého poháru.Zdroj: Česká triatlonová asociace

Mezi ženami plavala nejlépe Kateřina Mičková (4:52,5), pro kterou to byl premiérový triumf ve Speedo Plavecké prémii. V běžecké části ale velmi rychle smazala její 26vteřinový náskok Tereza Svobodová.

„Trochu jsem to přepálila. Holky jsem seběhla už v prvním z pěti okruhů. Věděla jsem, že Míša Mitisková bude silná, tak jsem se jí snažila utéct, ale pořád se držela kousek za mnou a pak mě i trochu sbíhala. Bylo to dramatické až do cíle. Šla jsem na hranu, byl to pro mě boj o přežití, ale nakonec jsem to udržela,“ usmívala se Svobodová.

Svobodová proběhla cílovou branou o osm vteřin dříve než Mitisková. Bronz z mistrovství republiky patří Nikole Chovanečkové.

Svobodová má před sebou zcela jiné cíle než Koblížek: „Aktuálně se připravuji na Czechmana, což bude můj první střední triatlon v životě. Uvidím, jak moc po něm budu rozbitá a jak mě bude bavit. Pak se rozhodnu, jak budu pokračovat dál. Ale nejspíš objedu Český pohár v krátkém triatlonu.“

Český pohár v aquatlonu je za námi. Letos se závodilo ve Zlíně, Brně, Příbrami, na Praze 11 a naposled právě v Českých Budějovicích.