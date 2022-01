V jeho podniku zdražili již loni o nějakých deset procent, přičemž tenisové a badmintonové aktivity zůstávají na stejné úrovni přes pět let. „To zásadní je, že vzhledem k protiepidemickým nařízením chodí ve srovnání s předcovidovým časem tak polovina sportujících. Hodně lidí má problémy s očkováním,“ vidí hlavní příčinu úbytku klientů Štěpaník.

Změny v tenise od letní sezony

Na zdražení se ve většině tenisových klubů musí připravit až se startem nové, letní antukové sezony. „Dá se očekávat nárůst v řádu jednotek procent nejen u hodin pro veřejnost, ale i členských poplatků, které se dlouho neměnili,“ potvrdil za kluby ve svém rajónu Jan Macharáček, předseda krajského tenisového svazu na jihu Moravy.

Hodina ve fitku? V Uherském Ostrohu za 120 korun, Relax 21 zdražil už loni

„Kvůli energiím a náročnosti vytápění, svícení už nyní zdražily některé haly. Velkým problémem jsou i tenisové míče, které na trhu chybějí a navíc i zde se změnila cena. V součtu to znamená, že budeme muset v rámci soutěží a turnajů zdražit doteď zastropované startovné. O kolik přesně, nyní projednáváme. Jen čtyři stovky v případě zimních turnajů nepokryjí náklady pořadatelů,“ doplnil Macharáček.

Sálové aktivity zdraží, o desetikoruny

V fit a sport centrech jsou doposud změny minimální a spíše se snaží svou práci zefektivnit. „Když již nyní máme méně klientů než normálně, snižujeme u sálových aktivit - spinningů, alpiningů a podobných - počty tréninkových jednotek. Které to jsou, necháváme na klientech. Vypsány máme v zásadě všechny, ale pokud není dostatečně naplněná kapacity hodiny, ruší se. Klienti se už přizpůsobili,“ konstatoval René Štěpaník, jenž o desetikorunu na jednotku zdražil již před rokem. „Největší problém jsou pro všechny energie. U nás asi v další fázi podraží jen badminton a tenis, kde máme u nás cenu nezměněnou již více než pět let. Uvidíme, jak se situace vyvine do další sezony,“ doplnil majitel Sportcentra Maty ve Zlíně.

Zimní stadiony drží ceny

V případě zimních stadionů je při výrobě ledu dopad energetické krize nejmarkantnější. „Elektřina vzrostla o třicet procent, teplo ještě o desetinu více,“ shodují se provozovatelé napříč krajem. Velký rozdíl tak zde bude hrát skutečnost, jak moc do provozu promlouvá pomoc měst a obcí. „Ovšem ani zde nemůžeme čekat plné pokrytí zvýšení nákladů. Náš spolek, jenž má stadiony v pronájmu, již musel zdražit veřejné bruslení na sto korun oproti původním sedmdesáti. Nově ale nemusí platit vstupné nejbližší doprovod,“ potěšil veřejnost David Navrátil, ředitel zimních stadionů ve Zlíně.

Huf stále věří v baráž: Naděje umírá poslední

„Aktuálně ještě držíme cenu pronájmu ledu a členské příspěvky, které se u nás více než pět let neměnily. Co bude před novou sezonou, ještě není jasné,“ pokrčil rameny Navrátil. Hokejové příspěvky v extraligovém klubu patří k nejvyšším v regionu, ovšem i v dalších městech kraje museli v uplynulých letech tyto příspěvky upravit. „I když jsme ryze soukromý provozovatel, udělali jsme, i díky rozumné fixaci cen energií, vše pro to, abychom nezdražili ani o korunu. Ale asi to bude i na úkor údržby a provozu,“ očekává šéf brumovského hokeje Jaroslav Vaněk. „Odměnou je nám možná i největší zájem o bruslení a hokej - ve školičce bruslení nyní máme přes devadesát dětí! To je parádní číslo,“ má radost Vaněk.

Bazén ve Zlíně nezdražuje

Výbornou zprávu pro příznivce plavání má provozovatel bazénů v Baťově městě. „Ceny zůstávají stejné. Jak dlouho to bude, ale nikdo neví. Každopádně nyní nemám informace o zdražování,“ potvrdil Lubomír Matoušek, šéf zlínských lázních, které spravuje společnost Steza Zlín.

Vrcholoví sportovci si sáhnou hlouběji do kapes

Zdražování nejvíce pocítí sportovní kluby. Po zaplacení klubových příspěvků většina sportovců nemusí platit pronájem sportovišť. „Pokud plánujeme trénink v atletické hale v Ostravě, sice dostaneme od klubu příspěvek na dopravu, ale ten nepokryje vše. Stejně jako u potravinových doplňků, tenisek, plavek a podobně. Naštěstí je sport součástí našeho rodinného života a také koníčkem, proto jsme nikdy nepočítali, kolik musíme do přípravy vložit,“ pousmála se Kateřina Hálová, úspěšná zlínská atletka a plavkyně. „Nejcennější na tom všem sportování nejsou ani vložené finance, jako hlavně čas, který tréninkům věnujeme,“ dodala s úsměvem 40letá sportovkyně.