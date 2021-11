Dva rozdílné zápasy odehrály druholigové florbalistky Zlína. Lvice z krajského města nejprve porazily Uherský Brod 5:4.

2. florbalová liga žen, Zlín Lions | Foto: se svolením Jana Krkošky

Prestižní utkání začal lépe Zlín. Ve 12. minutě poslala tým z krajského města do vedení Lukovicsová, jejíž přesné nahození z půlky hřiště skončilo v bráně Černíkové. Nástup do druhé třetiny se Zlínu nepovedl. Už po deseti sekundách vyrovnala Kateřina Sedláčková na 1:1 a za dalších osmašedesát sekund poslala Slovácký tým do vedení Jašková.