Rodák z Valašských Klobouk v základní skupině porazil dalšího tenistu ze Zlína Jiřího Fialu 6:4 a Josefa Táborského (Vyškov) 6:1. V pavouku mu ve čtvrtfinále za stavu 5:0 kvůli bolavé achilovce a únavě z utkání odstoupil Jihlavan Pavel Saturka. V následném semifinále Machala jasně překonal Jaromíra Vičana ze Zašové 6:0 a ve finále si poradil s Miroslavem Petruželou (Daskabát u Olomouce) 6:1.

,,Na otrokovický turnaj jsem se těšil, ale nijak speciálně jsem se na něho nepřipravoval. Pouze v týdnu v úterý jsem si byl při tréninku s Michalem Friedrichem vyzkoušet podmínky na antuce v tenisovém areálu Jiskry Otrokovice,“ prozradil Dušan Machala.

Nejtěžší zápas odehrál hned ten první ve skupině v Jiřím Fialou. ,,Fiala byl nepříjemný soupeř, když ještě stačil korigovat stav na 5:4. V následném gemu jsem ale zpřesnil hru a duel jsem dovedl do vítězného konce. Ve druhém souboji ve skupině Táborský nenašel recept na moje kraťasy,“ uved Machala.

Ve vyřazovacích střetnutích už mu nikdo nevzdoroval.

,,Ve čtvrtfinálové partii se na výkonu Pavla Saturky kromě bolavé achilovky projevila i únava po náročném osmifinále s Liborem Zapletalem. Ve čtvrtfinále stačilo Vičana dostat do pohybu a potom čekat na chyby tenisty ze Zašové. Finále s Petruželou jsem zvládl takticky. Na tenistu z Daskabátu u Olomouce platily nahazované vysoké balóny do jeho bekhendu,“ užíval si nový turnaj na českém okruhu padesátníků Dušan Machala, který po triumfu na otrokovické antuce večer relaxoval u kamaráda na chatě ve Všemině při chutné grilovačce a u všeho co ke grilování patří.

V Otrokovicích se hrály ještě dvě soutěže. V Soutěži Velké útěchy (o 9. místo) se dařilo domácímu Přemyslovi Horovi, který ve finále zdolal Josefa Táborského z Vyškova 6:3.

V Soutěži malé útěchy (o 13. místo) Rostislav Gažák (Kunčičky u Bašky) porazil ve finále Milana Nováka ze Zlína 6:3.

Turnaj Grand Prix Otrokovic 50+ byl součástí české Senior´s Tour 2021. Jeho patronem byl Přemysl Hora.

Dalším turnajem na letošním okruhu Seniorˇs Tour bude v neděli 29. srpna Lázeňský Grand Slam turnaj v Luhačovicích.

VÝSLEDKY TURNAJE GRAND PRIX OTROKOVIC 50+ 2021:

Osmifinále:

Pavel Saturka (Jihlava) – Libor Zapletal (Lhotka u Zlína) 7:5, Michal Chytil (Lipník nad Bečvou) – Přemysl Hora (Otrokovice) 6:3, Milan Rolinc (Opatovice) – Josef Táborský (Vyškov) 6:1, Luboš Sojka (Poličná) – Michal Friedrich (Otrokovice) 6:0.

Čtvrtfinále:

Dušan Machala (Zlín) – Saturka 5:0 skreč, Jaromír Vičan (Zašová) – Chytil 6:1, Peter Mišík (Ilava) – Rolinc 6:1, Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) – Sojka 6:2.

Semifinále:

Machala – Vičan 6:0, Petružela – Mišík 6:4.

Finále:

Dušan Machala – Miroslav Petružela 6:1.