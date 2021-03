Dvacet minut nestačilo, házenkářky Zlína přišly o letošní nedobytnost tvrze

Do třetice co nevyšlo. Interligové házenkářky Zlína favorita zle potrápily, ale body si v dohrávce 4. kola odvezla Šaľa. „Žádná ostuda to nebyla, naopak. Náš mladý tým dokázal držet s kvalitním slovenským soupeřem krok, jen v takových duelech rozhodují maličkosti, každá chyba. A těch udělali více my,“ přiznal trenér Zlína Marek Kolář.

Interligové házenkářky PSG Zlín (ve žlutém) v dohrávce 4. kola doma po boji podlehly favorizované Šaľe 23:28 a poprvé v novém roce na domácí palubovce prohrály. Na snímku Štipčáková. | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

Jeho výběru přitom patřil začátek, když po dvaceti minutách vedl o čtyři branky. „Na vysunutou obranu jsme se dobře připravili, reagovali útočným systémem a famózním výkonem soupeře zaskočili,“ potěšilo kouče Zlína. „Pak ale Šala zatáhla obranu a my začali kupit chyby. Soupeř korigoval a do 45. minuty se přetahovali o výsledek,“ hodnotil utkání Kolář. Závěr ale patřil slovenskému výběru. „Nezvládli jsme to. Mohli jsme korigovat výsledek, ale uletělo nám to,“ mávl rukou. I přesto svůj tým chválil. „Pořád je tam vidět posun. Ve středu nás čekají Michalovce, kde budeme chtíti podat opět dobrý výkon. Náš zrak ale bude směřovat k pro nás klíčovému duelu s Hodonínem,“ dodal Marek Kolář. ZLÍN – ŠAĽA 23:28 (14:15) Nejvíce branek: Herbočková 9, M. Sekulová 4 – Némethová 6, Pócsiková 5. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška,. Sedmimetrové hody: 1/0 – 1/1. Vyloučení: 4:3. ČK: Trepáčová (Šaľa). Bez diváků. DALŠÍ VÝSLEDKY: Prešov – Plzeň 24:24, Dunajská Streda – Hodonín 29:25, Michalovce – Písek 35:22, Poruba – Slavia 32:31. 1. Most 16 15 0 1 555:362 30 2. Michalovce 14 13 0 1 431:304 26 3. Slavia Praha 17 13 0 4 508:448 26 4. Dunajská Streda 16 11 1 4 457:381 23 5. Olomouc 16 10 0 6 433:423 20 6. Poruba 16 8 0 8 414:426 16 7. Šaľa 15 6 1 8 397:386 13 8. Písek 17 6 1 10 402:461 13 9. Plzeň 17 3 2 12 380:480 8 10. PSG Zlín 15 3 1 11 375:436 7 11. Prešov 16 2 2 12 372:457 6 12. Hodonín 17 2 0 15 371:531 4

