/FOTOGALERIE, VIDEO připravujeme/ Zlínský pilot vozu Škoda Fabia RS Rally2 Adam Březík opanoval po krásném souboji s domácím multišampionem Janem Kopeckým 19. ročník Agrotec Petronas Rally Hustopeče, která byla třetím dílem Casino Bonver Mistrovství České republiky v rally.

Zlínský pilot Adam Březík ve voze Škoda Fabia RS Rally2 opanoval po krásném souboji s domácím multišampionem Janem Kopeckým 19. ročník Agrotec Petronas Rally Hustopeče. | Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek

Březík společně se spolujezdcem Ondřejem Krajčou vyhrál čtyři ze dvanácti měřených testů a mohl se tak v cíli radovat ze svého premiérového absolutního vítězství ve velkém šampionátu.

„Zatím nedokážu vstřebat ty pocity z vítězství. Je to prostě jedním slovem nádhera!“ radoval se v cíli 28letý soutěžák. „Je to pro nás takové zadostiučinění po těch čtyřech letech, co jsme přestoupili do vozu kategorie R5, potažmo Rally 2. I proto díky moc mechanikům a vůbec celému týmu za parádní přípravu vozu,“ vzkázal z cílové rampy Březík.

V Hustopečích se jelo na střídajících se površích mezi vinicemi opravdu velmi rychle. „Jsem rád že jsme na rampě, protože krize na trati byly. Dvakrát moc nechybělo a auto už nemuselo být na trati,“ vzpomenul zlínský pilot své horké chvilky během náročného závodu.

Druhý v pořadí Jan Kopecký, který po tratích vodí stejný vůz jako vítěz, ztratil na Březíka v součtu všech časů pouhé necelé tři vteřiny. „Gratuluji Adamovi k parádnímu výsledku. Už na začátku sezony jsem říkal, že mladí střelci se stejným vozem, se kterým jedeme, budou jistě zdatnými soupeři. Proto toto druhé místo bereme všemi deseti,“ neskrýval spokojenost matador Kopecký, pro jehož tým byla soutěž domácím podnikem.

Další pódiové umístění si po vítězné Rally Český Krumlov připsal v Hustopečích pilot z Kelče na Vsetínsku Dominik Stříteský se spolujezdcem Jiřím Hovorkou. O třetí místo přitom bojoval s dalším regionálním jezdcem Erikem Caisem až do úplného závěru. „Hustopeče rozhodně nejsou mou srdeční záležitostí. Moc mi totiž nevyhovuje časté střídání povrchů tratí, což je tady mezi vinicemi standardem. Každopádně to byl krásný závod, který jsme si užívali i přes pár drobných chybiček až do konce,“ líčil nakonec s úsměvem na tváři mladý pilot škodovky z Valašska.

Bramborový Erik Cais litoval chybiček hlavně v první páteční etapě, která rozhodla o jeho umístění. „Za nás to byla opravdu krásná soutěž a jsme rádi, že ji vyhrál Adam Březík. Moc jsme mu to přáli. Já jsem si soutěž bohužel pokazil už v pátek, kdy jsme jednou udělali na trati hodiny a pak ještě vyjeli z trati a delší dobu trvalo než jsme nastartovali,“ nebyl se svým výkonem příliš spokojený pilot z Fryštáku, jemuž naopak nevadilo časté střídání povrchů trati.

„Ze světových soutěží jsme na tohle zvyklí, takže s tím jsem opravdu problém neměl,“ doplnil pilot další Škody Fabie RS Rally 2, na kterého zbyla nepopulární „bramborová medaile“.

JIŘÍ HEJTMÁNEK