Zlín - Zlínští házenkáři se po sedmi letech opět vrátili do I. ligy. Mohou pomýšlet i na účinkování mezi elitou?

Samozřejmě že ano. Bylo by hodně odvážné konstatovat, že by se tak mělo stát už tuto sezonu, ale v nejbližší době, v horizontu dvou let, se o to rozhodně pokusíme.

Musím přiznat, že podmínky, zejména finanční, pro vrcholovou házenou zde zatím připravené nejsou. Zlepšují se ale za pochodu a věřím, že s našimi výkony porostou. Hodně o všem napoví již nadcházející ročník.

Zlín byl a je baštou házené, řada výborných hráčů odtud vzešla nebo prošla právě naším klubem. I proto v dalších ročnících budeme sázet především na vlastní odchovance. Potenciál zde je, a to i přesto, že konkurence právě v chlapeckých sportech je v našem městě velká. Rozhodně by nám pomohl nějaký úspěch, aby se ještě zvýšil.

Když mohou extraligu hrát v klubech, kde jsme je to učili, proč by se do Zlína opět nemohla vrátit extraliga. Zaslouží si ji!

Oldřich Dvořák, hlavní trenér zlínských házenkářů