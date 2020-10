Při návratu z dlouhé, ale úspěšné mise do západního cípu Evropy, Erik Cais absolvoval v rámci testu ještě jednodenní italskou soutěž v Dolomitech. A fryštácký pilot vyhrál svoji první rally v absolutní klasifikaci!

Také prestižní seriál mistrovství Evropy v rally je postižen epidemií koronaviru a zatímco běžně sezona na podzim končí, letos se dostala teprve do své poloviny. Tu uzavřel třetí díl ERC, zbrusu nová asfaltová soutěž Rally Fafe Montelongo v Portugalsku.

Neznámá trať nabídla všem rovné podmínky a nikdo nemohl těžit z předchozích zkušeností.

„Tratě byly strašně náročné, protože na každém úseku člověk našel něco jiného,“ vysvětloval situaci Cais.

„Neustále se měnila šířka silnice, druh asfaltu i poloměr zatáček. Navíc soutěž dost zasáhlo počasí. Museli jsme neustále řešit pneumatiky. Chvíli pršelo, pak svítilo slunce a nakonec padla mlha. I na krátkém úseku se neustále měnil grip a každý z jezdců zkoušel jiné kombinace obutí. Dokonce i do kříže, takže na jedné nápravě měl obutou mokrou i suchou gumu,“ doplnil závodník ze Zlínska.

První den bylo v itineráři devět měřených úseků. Vzhledem k tomu, že se nekonala kvalifikační zkouška, startovaly posádky podle startovních čísel. Jediná česká reprezentační posádka v seriálu ERC vyjížděla v konkurenci více než dvaceti jezdců na vozech kategorie R5 jako devátá. Po pomalejším úvodu se Erik Cais na konci dne posunul do první desítky a mezi osmi startujícími juniory byl pátý.

„První den jsem se trochu hledal v rozpise, nestačil jsem na něj v rychlém autě reagovat,“ přiznal Cais.

„Ale během první etapy jsem si zvykl a v závěru už přišly rychlé časy. Někde bylo mokro, jinde sucho. Snažili jsme se tomu přizpůsobit volbu pneumatik, ale ne vždy se nám to dařilo. Do druhé sekce jsme vyjížděli na mokrých gumách, ale ty se na suchých úsecích přehřívaly. Tak jsme zkusili dát na předek slicky, ale zadek hodně klouzal.“

Druhá polovina soutěže přinesla opět rozmanité tratě a zrádné počasí. Česká posádka se díky rychlým stabilním časům přiblížila k pódiovému umístění v kategorii ERC1 Junior a na RZ 16 předstihla doposud třetího Dinkela. Během zbývajících dvou úseků si navíc vybudovala více než pětisekundový náskok. V celkovém pořadí mistrovství Evropy to znamenalo skvělou šestou pozici. V průběžném hodnocení kategorie ERC1 Junior se Erik Cais posunul na 4. příčku.

„V závěru soutěže se nám konečně podařilo dobře zvolit pneumatiky,“ usmíval se v cíli mladý pilot.

„Jeli jsme mokré gumy stejně jako Dinkel, se kterým jsme bojovali o třetí příčku v juniorech. Měli jsme stejné podmínky a jsem rád, že souboj nerozhodly pneumatiky, ale to, jak kdo jel. Vždycky se snažím bojovat až do konce a tak mi to vyhovuje.“

Při návratu z Portugalska startovala posádka Cais – Žáková ještě na regionální italské Dolomiti rally. Také na zdejších horských silnicích pršelo, dokonce napadl sníh a část trati byla zrušena.

I když se jednalo především o test a další kilometry za volantem, Erik porazil místní konkurenci a zvítězil. „Bylo to super. Vyhráli jsme všechny rychlostní zkoušky vyjma první, kde jsme udělali hodiny. A navíc jsme si odškrtli první vítězství v kariéře!“

Další soutěží mistrovství Evropy je maďarská Rally Hungary v termínu 6. – 8. listopadu. Předtím chtěla posádka ještě startovat na Vsetínském rallysprintu, ale ten je bohužel zrušený.

Rally Fafe Montelongo, ERC1 Junior:

1. Munster - Louka L/B - Hyundai i20 R5 1:46:58.6

2. Marczyk – Gospodarczyk PL – Škoda Fabia Rally2 evo + 37.8

3. Cais - Žáková CZ - Ford Fiesta Rally2 + 54.1

4. Dinkel – Wenzel D – Škoda Fabia Rally2 evo + 59.7

5. Devine – Fulton IRL - Hyundai i20 R5 + 1:55,9

Text: Josef Petrů