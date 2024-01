Erik Machů (Kerteam) vybojoval bronzovou pozici v závodu z ČSOB zimní série v Bratislavě. Atlet z Nedašova v hlavním městě Slovenska na pětikilometrové trase zaběhl čas 17:05. Zvítězil Jakub Patúc (ŠK Vital Bratislava), který byl v cíli rychlejší o 11 sekund, druhý skončil Jozef Pelikán (ŠKP Bratislava, 16:59).

běžecký závod v Bratislavě z ČSOB zimní série, Erik Machů, leden 2024 | Foto: se svolením Erika Machů

,,Do Bratislavy jsem se těšil, ale v den závodu bylo všechno jinak. Od rána jsem neměl svůj den. Navíc v Bratislavě bylo chladno mínus 1 °C a foukal tam vítr. Při rozklusu to ještě bylo dobré, ale v průběhu závodu to bylo horší. Už po prvním kilometru mi to neběželo a tak jsem rád, že jsem nakonec skončil na třetí příčce,“ tvrdí Erik Machů.