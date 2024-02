Pětadvacetiletý Erik Machů (Kerteam) si může zaknihovat další povedený výsledek. Vytrvalec z Nedašova suverénně zvítězil ve třetím závodě z ČSOB zimní série v Bratislavě. Machů se v hlavním městě Slovenska na pětikilometrové trase, blýskl časem 16:47. Zbývající medailové pozice obsadili domácí slovenští běžci. Druhé místo vybojoval se ztrátou 44 sekund Lukáš Zámečník, na bronzové příčce skončil v čase 17:50 Gabriel Švajda.

Erik Machů vyhrál závod v Bratislavě. Na trati poblíž Dunaje si dobře rozvrhl síly | Foto: se svolením Erika Machů

Atlet z Valašska ráno před odjezdem na Slovensko cítil, že má formu. Navíc v Bratislavě byly skvělé podmínky.

,,V průběhu závodu svítilo slunce a bylo 17 °C. Takže jsem běžel v letním oblečení,“ prozradil Machů.

Ten před startem věřil, že na trati podél Dunaje uspěje.

,,To se mi také podařilo. Hned po startu jsem se probojoval do čela a pak jsem běžel sólo závod až do cíle. Vyplatilo se mi, že jsem si dobře rozvrhl síly, proto jsem v polovině závodu bez problémů zdolal 500metrové stoupání,“ raduje se zisku první příčky v závodě v hlavním městě Slovenska Erik Machů.

Do cíle doběhlo 194 mužů. Závodu se zúčastnili vytrvalci ze Slovenska, Česka, Maďarska, Itálie, Mexika a Jihoafrické republiky.