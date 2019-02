Hluk – Druhým vítězstvím v derby s Veselím se o víkendu výrazně přiblížily vysněnému play off. Zlínské interligové házenkářky ovšem ještě čeká jeden těžší krok – v posledním sobotním kole v přímém souboji o poslední postupovou příčku doma porazit rivala z Olomouce.

„Je to lepší než nutnost oplatit Hanačkám lednovou prohru o pět branek. To by bylo více svazující," přiznal zlínský asistent trenéra Oldřich Dvořák.

„Získané body jsou vzhledem k vývoji zlaté. Nyní máme postupový osud opět pevně ve svých rukou," potvrdil trenér hostů Peter Sabadka, který ale v sobotu v Hluku, kde má domácí azyl Veselí, dlouho nebyl s hrou svého týmu spokojen.

Vždyť tři čtvrtiny zápas prohrával, chvílemi až o čtyři góly, a utkání pro sebe získal až mohutným finišem v poslední desetiminutovce. „Výsledek jsme mohli otočit už dříve. Bohužel jsme neproměnili spoustu vyložených šancí. Pouze naše nedůslednost v koncovce udělala z utkání drama," označil trenér.

K úspěchu vedla ve druhé půli zlepšená obrana v čele s gólmankou Túrociovou a větší touha po bodech.

„Po první části bych na naši výhru nevsadil ani pěťák. O přestávce ale bylo v kabině hlučno, rozhodně se nešeptalo, a zabralo to," oddechl si Dvořák. „Utkání bylo po psychické stránce nesmírně náročné. Proto jsme rádi, že jsme ho zvládli," dodal Sabadka.

Zda sezona bude pro zlínské házenkářky úspěšná nebo ne, tak rozhodne jediný sobotní zápas s Olomoucí (18). Pokud jej vyhrají, v semifinále play off si podle všeho zahrají s nejlepším českým týmem po základní části pražskou Slavií. Pokud ztratí jakýkoliv bod, bude je čekat play out s pro změnu nejhorším týmem Jindřichovým Hradcem.

„Holky nyní ukázaly ohromnou morální sílu – přestože se jim nedařilo a dlouho prohrávaly, dokázaly rivala porazit. Všichni proto věříme v postup nahoru a uděláme pro to maximum," slíbil za celý tým asistent Dvořák.

VESELÍ N. M. – ZLÍN 19:21 (11:8)

Zlín: Černá, Túrociová, Mahďáková – Nudni, Tóthová 6/3, Sobieská 1, Nygrýnová 1, Očadlíková 1, Brzósková 1, Hradilová 4, Vlková, Marčíková 3, Pospíšilová 1, Handlová, Brandová 2, Budayová 1.

Nejvíce branek Veselí: Šustková 6/2, Tomečková 4. Rozhodčí: Větrovský, Zych. Sedmimetrové hody: 4/2 – 3/3. Vyloučení: 3:3. Diváci: 300.

DALŠÍ VÝSLEDKY 21. kola: Olomouc – Šaľa 25:29 (16:14), Partizánske – Senec 36:20 (20:9), Písek – Jindřichův Hradec 31:15 (14:8), Poruba – Michalovce 24:32 (12:14), Slavia Praha – Most 33:24 (14:12).

1. Michalovce 21 18 1 2 678:474 37

2. Slavia Praha 21 16 0 5 695:477 32

3. Most 21 16 0 5 640:444 32

4. Partizánske 21 15 1 5 556:505 31

5. Šaľa 21 15 0 6 619:473 30

6. Poruba 21 14 0 7 573:513 28

7. Zlín 21 9 0 12 561:552 18

8. Olomouc 21 9 0 12 527:536 18

9. Veselí nad M. 21 6 0 15 487:517 12

10. Písek 21 3 0 18 432:594 6

11. Jindřichův Hradec 21 2 0 19 386:665 4

12. Senec 21 2 0 19 393:797 4