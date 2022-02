„S Kubou ale i jeho rodinou jsme se znali dobře, jejich zapálení pro motocyklový sport mě nadchl. Samozřejmě jsem moc dobře viděl, jak se úspěšně účastnil šampionátu pro mladé, jehož naše Smrž akademie byla promotérem. Už zde Kuba hodně vynikal,“ vzpomíná úspěšný motocyklový reprezentant, který kus svého života spojil právě se Zlínem, kde několik let žil.

„Kuba byl skromný a chytrý kluk, jenž měl ve své rodině ohromné zázemí a podporu. Moc brzy odešel kluk, z jehož čišelo ohromné odhodlání a nebál se na sobě dřít. Čest jeho památce a upřímnou soustrast celé rodině,“ dodal zdrceně Jakub Smrž, otec tří dětí.

Zemřel největší motocyklový talent Jakub Gurecký ze Zlína

„Je to obrovská ztráta. Za poslední roky jsme neměli zástupce v Red Bull Rookies Cupu. Čekal jsem, že se první sezonu otrká, v té další pojede na stupních vítězů a v roce 2024, pokud by sehnal peníze, tak by mohl do Moto3. Další takový motocyklista tu momentálně není,“ uvedl Václav Svoboda, televizní komentátor a expertem na motocyklový sport.

Snad každý nyní především vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. Další poukazují na vyhasnutí života v pouhých šestnácti letech. „Škoda mladého života. Je to strašné. Byl to ještě mladý kluk,“ shodují se účastníci diskuzních fór.

Postupně se k nim přidávají i další. „Je to velká ztráta a ještě těžší rána. Odpočívej v pokoji Kubo,“ píše fanda motocyklového světa „Maxim“. „Nemám slov, slzy se mi pomalu koulej. Hodně sil rodině,“ přidává se „Helena“.

„Viděl jsem ho závodit jednou v televizi. Byl velice šikovný, talentovaný. Nevěděl jsem, že se dívám na borce ze Zlína. Jakube, ať je ti země lehká. Letos měl závodit Red Bull Cup. Bohužel už se toho nedočkal," smutní uživatel na facebooku Petr Lavička.

Gurecký byl považovaný za největší současný tuzemský talent. Loni ovládl Northern Talent Cupu a jako sedmý Čech v historii se kvalifikoval do letošního ročníku prestižní série pro nadějné jezdce Red Bull Rookies Cup. Jeho umu si všimli také za hranicemi naší země.

I zde jeho nečekaný odchod oplakávají. „Je to hrozná zpráva. Vyhasl život dalšího mladého závodníka,“ truchlí v twitterovém příspěvku uživatelka „Liana Lixandru“. „Tento sport může být krutý,“ zmiňuje riziko motocyklového sportu „Pragmatist“.

Teprve 16letý Gurecký o život přišel na Slovensku. Zde během tréninkové jednotky v hale narazil do pevné překážky, následky havárie bohužel nepřežil.