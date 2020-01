Zlínští volejbalisté se ale nebojí. Naopak se moravského rivala v dnešní předehrávce 17. kola pokusí zastavit.

Na podzim Fatra v jihomoravské metropoli sebrala Brňanům bod, teď v domácí odvetě chce silného protivníka okrást znovu. „Je pravda, že soupeř má kvalitní tým a navíc výtečnou formu, jednu z nejlepších v celé soutěži. Hrajeme ale doma a pokusíme se uspět,“ říká manažer zlínské Fatry Roman Macek.

Návod, jak na Brno, dal Čechmánkovi a spol. podzimní duel v Kounicově ulici, kde padli až v pěti setech. „V prvním zápase jsme sehráli s Brnem vyrovnané utkání, pokud by to dneska dopadlo stejně, asi bychom se nezlobili,“ přiznává Macek s tím, že by zřejmě bral i porážku 2:3.

Zlíňané v boji o postup do předkola play-off potřebují každý bod.

Fatra v posledních dvou duelech vyšla naprázdno, pokaždé prohrála 1:3. Teď se před vlastním publikem pokusí uhrát lepší výsledek. „Brno má stejně jako jiné přední české týmy svoji hru založenou na servisu, který musíme dokázat ubránit. Vlastním podáním pak chceme dostat soupeře pod tlak,“ říká Macek.

Výsledky moravského rivala ho až tolik nepřekvapují. „Hraje pěkný a dynamický volejbal, daří se mu,“ oceňuje Macek.

Fatra do utkání, které začíná v hale Datart v sedmnáct hodin, nastoupí bez zraněného Varouse. (lk)