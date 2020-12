„Soupeř nás tlačil na podání. Celou dobu byl lepší ve všech herních činnostech. Naopak jsme špatně přihrávali, z toho pramenila naše hra. Lvi zaslouženě vyhráli," přiznal po konci zápasu hlavní kouč Zlína Přemysl Obdržálek.

Fatra přitom do zápasu vstoupila na výbornou. Vypracovala si náskok 9:6 a po výborném servisu Šulce měla velkou příležitost navýšit vedení na 10:6. Malý důraz na síti a ztráta bodu však hosty dostala do setu. Hra se postupně začala vyrovnávat a otáčet ve prospěch Pražanů, kteří set nakonec získali ve svůj prospěch s šestibodovým náskokem.

„Nerad bych říkal, že to byl rozhodující okamžik zápasu, ale určitě by přestali tlačit do servisu. Jednalo se o dětskou chybu, nikoliv však v zápase jedinou," mrzelo Obdržálka.

Začátek druhé sady domácím nevyšel, rychle prohrávali 3:9. Ačkoliv dokázali snížit na 12:14 a posléze také na 19:20, Lvi v závěru čtyřbodovou šňůrou získali dějství na své konto.

„Takový vstup je pouze o servisu a disciplinovanosti obrany. Lépe bránili, naopak jsme v útočné fáze byli horší," připustil lodivod domácí lavičky.

Závěrečný set Fatře sice neutekl, vedla 4:2. Posléze ale prohrávala 5:9 a později 9:15. Vysokou ztrátu už dohnat nedokázala, po překvapení s Ústí nad Labem (3:2) tak druhý víkendový zápas pro ni už bodově nevyšel.

Před vánočními svátky Fatru ještě čekají čtyři zápasy. Příští víkend sehraje utkání na palubovce Odolené Vody, vzápětí bude hrát na Kladně. Posléze doma přivítá Ostravu a Beskydy.

„Není to pro nás lehké. Hrajeme s odchovanci, mladými kluky. Všichni naopak mají posily. Pereme se s tím. Obehráváme si naše hráče," poukázal Přemysl Obdržálek na sestavu Zlína.

Uniqa extraliga, 13. kolo

VSC Fatra Zlín - VK Lvi Praha, z.s. 0:3 (19, 21, 19)

VSC Fatra Zlín: Kozák, Šulc, Čech, Motyčka, Viceník, Lamri, Varous, Navláčil, Adamec, Žák