V říjnu jste říkal, že vaše výkony můžou mít vzrůstající charakter. Takto špatný úvod jste si ovšem nepředstavoval, že? Minimálně co se týče výsledků. Mohlo se nám mluvit jinak, „kdybychom“ vyhráli nad Příbramí a Odolenou Vodou. Teď jsme měli čtyři těžké venkovní zápasy, v případě vítězné vlny se v nich dalo uhrát více. Velice si vážíme vítězství v Brně, kde se nevyhrává lehce, ani kvalitnějším týmům, což hned ukázala Dukla Liberec. Pro nás bude důležité, jak zvládneme následující domácí zápas a jak se transformujeme zpátky na venkovní utkání. Poměr domácích a venkovních zápasů v první polovině je nelichotivý. (4:8 – pozn. Red.) O to lépe můžeme zakončit druhou část.

Doma jste odehráli extrémně vyrovnané zápasy s Příbramí a Odolenou Vodou, oba duely jste po velmi těsných bitvách prohráli 1:3 na sety. Bylo psychicky náročné pak zvládat koncovky setů?

Právě v Brně jsme to zlomili, konečně se nám pak v nich podařilo vyhrát. Bylo to hodně důležité. Set jsme jinak většinou vyhrávali větším rozdílem. Když se to tahalo, tak jsme brali za kratší konec. Věřím, že v hlavách jsme to odstranili. A dál nebudeme mít problémy.

Nový trenér Fatry o odchodu Čekety i cílech: Chceme zaskočit jeden těžký mančaft

Co předvedená hra, je zatím dle vašich představ?

Na podání bychom mohli být agresivnější, v dnešní době je to základ, bez kterého se to hrát nedá. Máme rezervy v důrazu při ubráněných míčích, naopak nevidím problém v kombinační hře a rychlosti jednotlivých nahrávek.

Před sezonou vás opustil Lukáše Čeketa. Doplácíte na jeho absenci?

Lukáše jsem nezažil, nedokážu to posoudit. Ani nemůžu říct, jak se mu daří, nebo nedaří, na Kladně toho moc neodehrál. Pokud je někdo dobrý v nějakém týmu a míří do vyšších příček, tak tyto mančafty mají tak vysoké nároky, že nemusí mít ideální herní čas. V těchto týmech je kolikrát osm devět cizinců, ví, že musí podávat maximální výkony, aby si své místo zasloužili. Je to návod i pro české hráče, kteří se ještě nedostali do zahraničních klubů – každý trénink je pro ně malý zápas, pokaždé musíte předvádět maximum.

Jak jste naopak spokojeni s posilami?

Do širší základní sestavy přišel jeden hráč a to bulharský reprezentant Apoštol, který jednou předvádí dobré výkony, potom horší. Je mladý, nehraje úplně vyrovnaně, jeho hra má výkyvy. Ukazuje však, co jsme od něj očekávali, tedy že jeho fyzický parametr převyšuje hráče, které tady máme. Byl to i důvod, proč jsme po něm sáhli.

Konečně zvítězila! Fatra po dramatu udolala Brno

Řešili jste se případné změny v kádru?

Zatím jsme se o tomto nebavili.

Od zítřka vás čekají tři důležité zápasy…

Začínáme to s Beskydy, které jsou mladým agresivním týmem, netají se ambicemi. Konečně budeme po dlouhé době hrát doma, což nás, věřím, vybičuje k ještě lepším výkonům. Navíc hrajeme na mnohem příjemnějším taraflexu. Pak je dvojzápas venku Benátky, Ostrava. Jsou to týmy okolo nás, měli bychom s nimi hrát o pozice a případnou jistotu před vánočními svátky.

Po devíti kolech jste jedenáctí. Mění to v této chvíli vaše ambice?

Stále ještě nejsme ani v polovině soutěže, stát se může úplně cokoli, může to být mnohem lepší, ale i o něco horší. Deset týmů se zúčastní play-off, je to jiná soutěž, nehraje se na body. Rozhodovat bude načasování a forma v březnu a dubnu.

Šok a kolaps v poháru! Fatra senzačně podlehla týmu z I. ligy

Ještě na skok k domácímu poháru, vypadli jste s prvoligovým Hradcem Králové. Přitom jste vedli 2:0 na sety…

Měli jsme to rozehrané tak, abychom to ukončili. Domácí výborně využili domácí prostředí, navíc praktikovali nátlakovou hru s velice kvalitním, hlavně plachtícím servisem. Ta nás odtáhla od sítě takovým způsobem, že čtyři pětiny utkání jsme útočili jenom z kůlů, postupem času naše úspěšnost útoků šla níž a níž, až jsme o dva byli méně šťastnějším týmem.

Řešili jste v sezoně větší absence?

V tomto období jsou nachlazení, respirační problémy. Musíme ale říct, že se nám vyhýbají svalová zranění, za což jsme rádi.