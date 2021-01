„Začali jsme bez bázně – věděli jsme, že nesmíme klopýtnout. Chtěli jsme vyhrát a zkusit se probít do zlatého setu,“ zdůraznil šéf Fatry Roman Macek cíl, s jakým zlínští odjížděli na palubovku Beskyd, tedy ztratit maximálně jednu sadu.

„První set jsme po dlouhé době výborně podávali konstantně a soupeře tlačili, byli trochu zaskočeni,“ přiblížil Macek.

Druhá sada jednoznačně vyšla domácím, kteří zásluhou výborného servisu srovnali na 1:1 na sety. V té době tak Fatra už – chtěla-li pomýšlet na postup – musela zvládnout zbývající sety.

Do třetího dějství navíc vstoupila výborně, vedla 8:3. Tým Beskyd ale rychle srovnal, vedení dostal na svoji stranu a zápas otočil.

„Šli jsme do toho naplno. Bohužel se nedařilo klíčovým hráčům Čechovi a Adamcovi. Na nich to mělo stát, stejně jako celá sezona,“ smutnil Roman Macek, který s hlavním trenérem Přemyslem Obdržálkem do posledního setu poslali další hráče. Utkání naopak vinou drobného zranění neabsolvoval Motyčka.

Konec v osmifinále poháru už trochu napověděl úvodní zápas. „Měli bychom vycházet z toho, že si doma si nahrajeme výsledek. Volejbal je však už tak vyrovnaný, že domácí prostředí tolik nerozhoduje, naopak preciznost, nasazení a servis ano."

Volejbalisté Zlína už v sobotu odehrají další zápas – na palubovce 6. týmu Uniqa extraligy Ostravy budou hrát o klíčové body do předkola play-off.

„Můžeme stavět na výkonu z úvodního setu, celá sestava hrála výborně. Základem je servis a přihrávka – když nevydržíme hrát konzistentně, tak to bude složité,“ vnímá dobře Macek.

„Kluci si uvědomují, že v lize to je poslední šance – musíme bodovat, moc příležitostí jinak už mít nebudeme,“ tuší šéf klubu Fatry.

Osmifinále Českého poháru, 2. zápas

Black Volley Beskydy – VSC Fatra Zlín 3:1 (20, -14, -22, -19)