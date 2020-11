„Liberec postupem zápasu byl lepší a lepší. Hráli jsme špatně, tlačil nás na podání a to se poté těžko hraje. Vždy nám odskočili," mrzelo po konci zápasu Obdržálka.

Začátek pro domácí byl nadějný. Po sobotním obratu proti Příbrami z 0:2 na sety v polovině setu zásluhou skvělé hry v poli a výborných útoků směle pomýšleli na zisk úvodního dějství, které se ale nakonec nedostavilo.

„V laufu ze včerejšího utkání jsme nebyli. Liberec na nás zkraje duelu tolik nevyvíjel tlak. V postavení za stavu 15:12 jsme si to prohráli. Hodně nás to zlomilo. Začali dávat těžké servisy. Neubránili jsme se tomu. Pro ně to ke všemu bylo blokařské cvičení,“ připomněl s trpkým úsměvem hlavní kouč domácí lavičky 12 úspěšných bloků soupeře.

Druhý set zcela byl v režii Liberce, kterému se podařilo odskočit na stav 3:14. „Něco podobného jsem už párkrát zažil, bohužel se to stane. Soupeři vyšlo všechno a nám nic. Měli nás dobře načtené. Spíše mě mrzel projev kluků. Vím, že se hraje těžko, byli však zbytečně odevzdaní," trápilo Přemysla Obdržálka.

Pozitivem utkání tak pro domácí alespoň mohlo být, že se vyvarovali četných chyb na podání.

„Statistika je to dobrá. Dali jsme také jedno eso," usmíval se Obdržálek. „Liberec však byl soupeř nad naše síly," uznal.

Volejbalisty Zlína další dvojzápas čeká v pátek a sobotu, kdy budou bojovat o překvapení na půdě Karlovarska, respektive Českých Budějovic.

„Horší los snad ani být nemůže. Doufali jsme, že s Libercem alespoň nějaký bod uděláme. V dalších dvou duelech musíme předvést odvážnější hru," ví dobře Přemysl Obdržálek.

VSC Fatra Zlín - VK Dukla Liberec 0:3 (20, 14, 18)