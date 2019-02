Trápení zlínských volejbalistů pokračuje i v novém roce. Fatra po domácím triumfu nad Kladnem nedokázala Středočechy zaskočit podruhé a po porážce 0:3 protáhla sérii bez výhry už na osm utkání.

Svěřenci trenérů Romana Macka a Přemysla Obdržálka se v extraligové tabulce dál krčí na předposlední jedenácté příčce a cesta do předkola play-off se po senzační výhře Odoleny Vody nad mistrem z Karlovarska o pořádný kus vzdálila.

Kapitán Zlína Michal Čechmánek se hněval, že jeho tým nezvládl koncovky prvních dvou setů.

„Měli jsme je dobře rozehrané. A vymlouvat se pořád na nezkušenost se nemůžeme,“ mračil se.

Prohraných koncovek úvodních dvou sad litoval také trenér Obdržálek.

„Škoda prvního a druhého setu. Už je to poněkolikáté, co jsme nedohráli koncovku. Třetí set už jsme byli horší,“ uznal kouč Fatry.

Zlíňané nehrála v Kladně špatně, za nepříznivého stavu 0:2 už se zlomili.

„První dva sety jsme dokázali dodržet taktické pokyny, které jsme měli připravené a převážnou část hry jsme i vedli. V prvním setu jsme to nezvládli mladickou nerozvážností, ve druhém setu nám nepřidal ani rozhodčí. Pak už jsme se úplně rozsypali,“ prohlásil Čechmánek.

Hosté přitom utkání rozehráli velmi dobře a favorita trápili.

„Byl to typický povánoční zápas. Očekávali jsme, že to bude taková volejbalová Habeš,“ uvedl druhý kouč Kladna Petr Klár a připomněl nečekanou porážku Karlovarska na Odolce.

Po přestávce k takovým výsledkům občas dochází.

„Proto jsem rád, že jsme díky zkušenostem a klidnějšímu projevu obě koncovky ustáli,“ doplnil.

Do finále prvního setu šli domácí s dvoubodovým náskokem, který jim zajistilo eso blokaře Zajíčka a následný blok. Těsné vedení udrželi a sadu pak zakončil na druhý pokus svým šestým bodem smečař Hýský.

V druhém dějství se český vicemistr nechal připravit o zajímavý náskok (14:10) a nakonec se bránil dvěma setbolům. Sám pak svůj třetí využil. Set zakončil esem opět Hýský.

„Myslím, že Zlín si to prohrál sám. Set by si určitě zasloužil. My jsme pochopitelně rádi za tři body, které byly naším cílem,“ řekl Klár.

Dvě nezvládnuté koncovky setů se na moravském celku podepsaly v závěrečné části, ve které Kladenští dominovali a vyhráli ji rekordním rozdílem, K dispozici měli čtrnáct mečbolů, přičemž mladíkem Vostárkem proměnili hned druhý.

Byl to pro něj první extraligový bod stejně jako pro Jachnickeho!

Hned sedm si jich připsal Wallisch a naprázdno neměl vyjít ani poslední z mlaďasů – Blažek, kterého v závěru prvního setu připravil o bod chybnou signalizací kladenský asistent Klár.

„Musím si posypat popel na hlavu a omluvit se mu,“ usmál se.

Zlínští volejbalisté se pokusí nepříznivou sérii zlomit v sobotu doma proti Českým Budějovicím. Utkání se ale kvůli termínové kolizi s interligovými házenkářkami hraje v náhradní městské hale.



UNIQA volejbalová extraliga mužů 2018/1915. kolo

Kladno – Fatra Zlín 3:0 (23, 25, 12)

Nejvíce bodů: Hýský 18, Vemič 11, Sobotka 9 - Navláčil a Adamec po 10, Vašíček 7.

Rozhodčí: Fink, Marschner. Čas: 87 minut. Diváci: 590.

Kladno: Sobotka, Habr, Vemič, Zajíček, Marel, Hýský, libero Moník. Střídali: Vostárek, Jachnicki, Wallisch, Blažek

Zlín: Šulc, Čech, Čechmánek, Adamec, Vašíček, Navláčil, libero Bláha. Střídali: Motyčka, Barták, Varous.

Další výsledky 15. kola: České Budějovice - Benátky nad Jizerou 3:0 (13, 18, 21), Odolena Voda - Karlovarsko 3:1 (17, 22, -16, 18), Příbram - Ostrava 3:1 (16, 25, -21, 19), Ústí nad Labem - Praha 3:0 (15, 18, 21).



1. České Budějovice 14 11 2 0 1 1225:1059 37

2. Liberec 15 9 1 4 1 1374:1228 33

3. Kladno 15 8 2 2 3 1330:1216 30

4. Karlovarsko 15 8 2 1 4 1317:1231 29

5. Příbram 15 5 5 0 5 1373:1317 25

6. Brno 15 6 1 3 5 1308:1292 23

7. Ústí nad Labem 14 7 0 1 6 1127:1103 22

8. Ostrava 14 6 0 3 5 1112:1173 21

9. Lvi Praha 15 2 4 1 8 1271:1341 15

10. Odolena Voda 14 3 2 1 8 1184:1251 14

11. Fatra Zlín 15 1 2 2 10 1163:1330 9

12. Benátky nad Jizerou 15 1 0 3 11 1010:1253 6